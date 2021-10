Megatendencias: ¿Qué son y cómo invertir en ellas?

«En los próximos minutos vamos a hablar de futuro, algo que hasta ahora parecía ciencia a ficción: coches autónomos, turismo espacial, robótica… Una serie de hechos muy disruptivos que van a provocar grandes movimientos en la economía mundial y hasta en la forma de relacionarnos, por lo que debemos estar muy atentos a ellos. Estas novedades harán que cambiemos nuestra forma de pensar, o al menos, que tomemos mejores decisiones». Con estas palabras, Alejandro Haligua, director de zona Alicante de BBVA, daba comienzo a uno de los eventos de Banca Privada más relevantes que INFORMACIÓN celebra en la provincia cada año de la mano de BBVA.

Esta vez, bajo el lema «El futuro está aquí, invierte en él» , una serie de expertos ofrecieron su visión sobre la economía, los mercados financieros y las tendencias y oportunidades de inversión más disruptivas.

La cita, que tuvo lugar de manera presencial en el salón de actos de este diario, reunió a cerca de un centenar de especialistas y público interesado en inversión y, concretamente, en megatendencias: el principal eje sobre el que se vertebró el encuentro, moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN.

Pero, ¿qué son exactamente las megatendencias? Se trata de grandes cambios estructurales que transformarán a nivel global la economía, los negocios y la sociedad en los próximos años. O lo que es lo mismo: ideas revolucionarias o disruptivas destinadas a transformar el mundo y nuestro modo de vida. De esta forma, la inversión temática es aquella que selecciona la exposición a negocios o industrias con unas perspectivas de crecimiento superior a la media del mercado al verse respaldadas por estas megatendencias.

Desde BBVA identifican cuatro grupos de megatendencias: «Sostenibilidad», «Disrupción Tecnológica», «Consumo y Nuevos Estilos de Vida» y «Cambios Demográficos y Sociales», ofreciendo a cualquier ahorrador la oportunidad de invertir en ellas.

¿Cómo invertir en megatendencias?

Para Ximo Raga, director de Banca Privada de la territorial este de BBVA, lo más importante si queremos invertir en megatendencias es ir de la mano de un asesor experto. «En banca privada los ganadores serán aquellos que cuenten con mejor equipo. Y el equipo de banqueros privados de BBVA es el mejor de todas las financieras españolas, el más preparado y el más sólido».

Raga afirma que si hay algo que caracteriza a su equipo es el diálogo fluido y constante con el cliente para conocerlo en profundidad y satisfacer sus necesidades y demandas. «Establecemos relaciones de largo plazo basadas en la honestidad, la seriedad y la transparencia».

En la entidad trabajan de la mano de BBVA Research, su servicio de estudios destinado a difundir el conocimiento de materias financieras entre la sociedad; con una gestora tan potente como BBVA Asset Management, referente global en el mundo de la gestión de activos en posiciones de liderazgo tanto en España como en Iberoamérica; y con el departamento Quality Funds, formado por un grupo de expertos de BBVA dedicado a la selección de fondos de inversión de las mejores gestoras internacionales. «Esto nos permite anticiparnos a las fluctuaciones del mercado y estar siempre a la vanguardia», concluye Ximo Raga.

Por último, en referencia a las megatendencias, el director de banca privada del BBVA recalca que «no toda buena idea para la sociedad es sinónimo de una inversión rentable, por ello la importancia de trabajar con un asesor experto que sepa identificar qué proyectos van a ser los ganadores». ¿Otra clave para el experto? Diversificar y darle tiempo tiempo a este tipo de inversiones, ser pacientes para que generen el retorno que se espera.

Próximas disrupciones

Ignacio Vispo, Senior Associate de Morgan Stanley IM Iberia centró su ponencia en la importancia de tener en cuenta los cambios disruptivos a la hora de invertir. Para el experto, «se trata de grandes ideas o temas emergentes que pueden, durante un periodo de 5 a10 años o más, crear o destruir mucho valor».

El vehículo autónomo o el espacio son buenos ejemplos de cambios disruptivos que, a priori parecen muy lejanos, pero que ya están comenzando a materializarse y transformarán la sociedad y la economía de las próximas décadas. «La economía del espacio va a crecer y está más cerca de lo que pensamos. Estamos en las primeras etapas de algo que va a ser muy grande. El espacio afectará a un amplio grupo de industrias en la Tierra: seguros, navieros, minería, Internet, turismo, semiconductores... Va a haber muchas implicaciones que todavía no conocemos y hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir», señala Vispo.

No obstante, hay una serie de factores a considerar. En primer lugar, el especialista indica que «la disrupción y las megatendencias tardan en llegar, y muchas veces el mercado es más cortoplacista que el ciclo de la disrupción». También -como adelantaba Ximo Raga- que la mayoría de las disrupciones no serán rentables: «No porque sea una súper tendencia va a suponer una buena idea de inversión. Por eso, hay expertos dedicados a analizar cuáles serán las ganadoras y las perdedoras». Por último, debemos tener presente que siempre existen compañías protegidas contra la disrupción. «Hay industrias resistentes a los cambios cuyos mercados no van a variar a pesar de las disrupciones. No les afectará», afirma Ignacio Vispo.

La evolución de los mercados en 2022

Siguiendo el programa del evento «El futuro está aquí, invierte en él», Álvaro Manteca, responsable de estrategia de Banca Privada de BBVA puso sobre la mesa cómo va a ser la evolución de los mercados el próximo año. ¿La conclusión? Habrá que lidiar con distintas incertidumbres pero se espera crecimiento económico para, mínimo, los próximos dos años. Y es que, según el experto, en 2022 volverán a subir los mercados financieros.

«Hace seis meses, nuestra principal preocupación en la economía mundial era la pandemia. Hoy esto ha cambiado y lo que más nos inquieta es la inflación, que en España se ha disparado a máximos no vistos desde el año 1992», advierte Manteca.

No obstante, el especialista considera que es algo transitorio, que se normalizará (aunque tardará más de lo esperado) hasta estabilizarse, «eso sí, por encima de los niveles anteriores, pero no en el punto del 5,5% que tenemos actualmente». Por lo que presenta un escenario de inflación «más amable» en 2022, aunque el riesgo existe.

Otra incertidumbre es la pérdida de impulso económico de EEUU y China. «Lo llaman Estanflación (estancamiento + inflación). No obstante «no pensamos que este fenómeno se vaya a producir», afirma el experto.

«En primer lugar, porque creemos que el año que viene no vamos a tener estancamiento económico, ya que ni siquiera estamos en los niveles de actividad previos al covid, y el avance de la vacunación nos va a permitir reabrir por completo las economías. Y en segundo lugar, porque el consumo va a crecer, sobre todo en el sector servicios».

En este punto, Álvaro Manteca expone que la tasa de ahorro familiar ha aumentado de manera significativa en Europa y EEUU, lo que supondrá mayor consumo; que la inversión también nos va a acompañar, porque las empresas se encuentran con inventarios bajos y van a tener que invertir para hacer frente a la nueva demanda que vendrá; y que no se espera austeridad en cuanto al gasto público, ya que, entre otros factores, están empezando a llegarlos fondos del programa Next Generation EU para recuperar la economía europea.

Consumo, inversión y gasto público son los tres principales indicadores de crecimiento económico, y van a cumplir las expectativas en 2022. Por lo que, a pesar de estas incertidumbres, nos encontraremos en los próximos años con un entorno propicio para la renta variable. «Los ahorradores tradicionales tendrán que salir de la zona de confort y mirar inversiones con las que, quizá, no estén tan cómodos (de más riesgo, más volátiles) pero que a medio/largo plazo les van a ofrecer un potencial de revalorización real positiva».