Con todo un referente de plena actualidad inició su ponencia el reconocido experto en marcas y branding y embajador de los i-Talks, Andy Stalman: con la exitosa serie de Netflix El Juego del Calamar. «Nunca en la historia de los calamares una serie hizo más por ellos», enfatizó, para proseguir con lo que consideró como lo más relevante de esta sensación: «¿Cuántas marcas están aprovechando el tiempo real y las oportunidades reales que ofrecen cosas que en apariencia aparecen inconexas con nuestro negocio pero que, sin embargo, pueden hacer que nuestro negocio crezca y se enriquezca?»

«Todo está interconectado. No hay un sector que no está conectado con otro sector ni una marca que no esté conectada con otras marcas, ni una audiencia que no esté conectada con otras audiencias», prosiguió para poner en valor aquellas marcas que han aprovechado el tirón de la serie de Netflix para que sus negocios, aparentemente distanciados, prosperen, antes de insistir en que no hay un ámbito digital diferenciado del analógico. «El offline y el online ya son parte de un mismo ecosistema y no dos mundos separados», recalcó. «No hay diferencia: hay branding, hay marketing y hay comercio en diferentes canales, utilizando diferentes herramientas o diferentes redes para llegar a diferentes públicos en diferentes momentos, en diferentes posturas o actitudes de compra o de no compra. Es una nueva realidad multiplicada por 7.800 millones de personas. Lo importante es entender que nuestra audiencia no es un target, no es un grupo, es una persona, una persona y una persona. Cada persona es mi target», profundizó.

Pero para alcanzar ese objetivo de personalizar cada acción de marca, Stalman abordó el que considera un factor necesario: la innovación. «Es importantísimo entender el concepto de innovación como cambio de mentalidad. Mientras mucha gente sigue hablando de Big Data, lo que necesitamos no son más datos sino una mentalidad nueva para enfrentarnos a esta nueva era», sostuvo. «Tenemos herramientas tecnológicas, pero lo más importante es el ser humano. Quizá podamos migrar de una sociedad smartphoncéntrica a una sociedad mucho más humanocéntrica», señaló Stalman, al tiempo que reforzaba la idea de la individualización para conseguir una identificación del cliente con la marca: «Cuando tu marca es muy buena, muy querida, muy admirada... ya no tienes clientes, sino que tienes creyentes», concluyó. «Es muy distinto conocer una marca que sentir una marca. Si podemos conseguir que los clientes sean creyentes habremos conseguido cosas muy importantes», apuntó.

¿Y cómo han de enfrentarse las empresas a ello? Tratando de entender el nuevo mundo en el que nos encontramos. «Tenemos generaciones que vienen con nuevas actitudes y comportamientos que tenemos que empezar a entender desde ahora mismo. Muchos directores de marketing y generales no saben lo que es Twitch, Ibai Llanos, League of Legends, Fortnite... o cambiamos al director general, o cambiamos al director de marketing o cambiamos a los dos. No se trata solamente de entendernos a nosotros, se trata de entender lo que viene después», apuntilló.