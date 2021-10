El turrón aumenta un 10% las exportaciones y confía en volver a las cifras prepandemia

El presidente del Consejo Regulador de la Indicaciones Geográfica Protegidas (IGP) Jijona y Turrón de Alicante, César Soler, explicó que el pasado año las exportaciones y las cestas navideñas cayeron un 10%, aunque el buen comportamiento de las ventas en supermercados, que tiene mucho más peso en el sector, pese a la pandemia, compensaron en parte el retroceso, que finalmente se cifró en una bajada global de las ventas del 5%.

Soler, que a su vez preside la empresa Sanchis Mira, que fabrica las marcas Antiu Xixona y La Fama, destacó que ya disponen de las cifras de las exportaciones de este año, ya que estos encargos se realizan en primavera y verano y se embarcan en contenedores ya en septiembre. Y los datos confirman que el sector ha recuperado lo perdido en el mercado exterior en el año pasado, registrando un aumento del 10%.

Las exportaciones del turrón se centran en países de América y Europa, y Soler apuntó que «este año hay más certidumbre y eso se ha notado en el mercado exterior, que ha subido recuperando la caída de 2020».

En cuanto al mercado interno, que representa entre el 80 y el 90% de las ventas totales, Soler señaló que «por ahora no tenemos la total certeza de un muy buen comportamiento de las ventas en supermercados. Se están realizando los pedidos a las fábricas, pero tenemos el ‘feeling’ de que van a ir bien. Los lotes de cestas también se están recuperando y regresando a cifras prepandemia, y los supermercados confiamos en que al menos se comporten como en 2020. No hay nada que indique que los supermercados vayan a ir a menos. Es más, creemos que al haber reuniones familiares con más gente, comidas de empresas... va a haber más actividad y se van a recuperar al menos las cifras de 2019», ya que por el momento no hay restricciones.

Encarecimiento de materias

En cuanto a los precios de los turrones y el impacto que el encarecimiento que están experimentando productos como la miel, el presidente del Consejo Regulador destacó que por ahora no se están reflejando en el producto final y que los precios son muy similares a los del año pasado. Soler señaló que «no solo la miel se ha encarecido. También los plásticos y cartones a nivel global, así como los transportes, mientras que la almendra se mantiene». Y en cuanto a la crisis en Gran Bretaña por el Brexit y los problemas de abastecimiento que sufre este país, el sector no se ha visto afectado, aunque de cualquier forma no se trata de un mercado destacado para el sector.

Chocolates

La producción de turrones protegidos de las empresas integradas en la IGP alcanzó en 2020 los 4.000 toneladas, lo que suponen 145 millones de euros de facturación, cifra que se eleva hasta unos 200 millones si se tienen en cuenta otras variedades de turrones y dulces navideños, exceptuando los chocolates, que representan otro nicho cada vez más importante para el sector xixonenc. Soler resaltó que el comportamiento de los chocolates es muy bueno en los últimos años, con crecimientos sostenidos importantes en un área donde continuamente aparecen novedades, nuevos formatos... Y este último aspecto, el de los formatos, no solo se registra en el cacao, sino en el turrón tradicional para atender demandas de nuevos consumidores, como familias monoparentales, «para las que se lanzan muchas novedades, cambian los pesos, tamaños minis, etc».

El sector turronero de Xixona representa para la localidad 1.000 empleos directos , que se duplican si se tienen en cuenta los indirectos referentes a suministros de cartón y plástico, transporte, suministros, tecnología y mantenimiento.

La marca Jijona aumenta su presencia en otros productos

César Soler destaca que «desde el Consejo Regulador se lucha para que el ingrediente del turrón de Jijona participe en otros dulces y productos», consolidándose como marca, al estilo de lo que ya pasa con el helado de turrón. El año pasado Danone incorporó el turrón de Jijona a uno de sus yogures con éxito, por lo que ha tenido continuidad este año. Y apunta que una empresa que fabrica «miguelitos» y otra de roscones ofrecen turrón de Jijona en sus dulces elaboraciones.