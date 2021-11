«El calzado está realizando un esfuerzo titánico para recuperar facturación»

¿Cómo era el sector del calzado hace 40 años y cómo es ahora?

Hace 40 años la cuestión laboral centraba buena parte de nuestra gestión. La negociación colectiva, la relación con CC OO, UGT y USO, que era muy fuerte entonces en el sector. Era habitual que las centrales sindicales presionasen con la huelga en cada nueva negociación del convenio. Los abogados laboralistas de la Asociación de Empresarios evacuaban consultas sobre la materia a diario. Históricamente, también la política ferial ocupaba una parte muy importante en la actividad de las asociaciones. Las ferias de Nueva York, Las Vegas, Garda, Milán, Düsseldorf y FICIA en Elda. En aquellos certámenes las empresas hacían negocio, siendo la carta de crédito uno de los medios de cobro más empleados. La gestión de la «desgravación fiscal» y la devolución del Impuesto de Tráfico de Empresas fueron otras de las «actividades estrella». Los lobby americanos presionaban entonces para que el Gobierno de Estados Unidos impusiera aranceles al calzado español, y había que pagarles desde el sector para que paralizasen tales iniciativas.

¿Por qué hemos ido languideciendo en esta industria?

El calzado siempre ha sido una industria manufacturera y por tanto intensiva en mano de obra. En Europa las cargas sociales, la fiscalidad y los requisitos cada vez más exigentes a la industria han traído cada vez más «mochilas», que dificultan poner en marcha una empresa en general y de calzado en particular, así como la viabilidad de las mismas. No se puede considerar desde la Administración a una pyme como si fuera una empresa de mayor tamaño.

¿Cuál es la situación actual?

La crisis del covid, después de la crisis financiera, ha obligado al sector a realizar un esfuerzo titánico para tratar de recuperar los niveles de facturación previos a 2020. A ello están aplicando ahora las empresas del calzado buena parte de sus esfuerzos.

¿Qué se puede hacer a corto y largo plazo para mejorar?

La UE y los distintos gobiernos han de aplicarse en diseñar y desarrollar una política que permita a las industrias poder continuar, crecer y también llegar a nacer. Y a corto plazo deben aplicar políticas que permitan a las empresas entender y luchar en un mundo de competencia globalizada. Digitalización, internacionalización, diversificación de mercados... dotar a las empresas de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mundo que cambia estructural y rápidamente.

¿Los empresarios de antes eran diferentes a los de ahora?

En la voluntad de emprender eran iguales a los de ahora. En el transcurso de los años han tenido que formarse más, al tiempo que han tenido que rodearse de personas con formación acorde con las exigencias. Aquella generación de empresarios fue muy valiente y tuvo mucho mérito en «lanzarse al ruedo» de los negocios en una provincia, históricamente, poco favorecida por las políticas nacionales. Me considero un poco del estilo de Pascual Quiles, Pepe Díaz, Vicente Valiente, Miguel García, Joaquín Barceló, Roberto Gil, Óscar Vera, Pedro Herrero, Paco Sanchiz Bonastre, Antonio Quiles, Antonio Martínez, Paco Vicente, Juan Fito. Santiago Pons... Pero también un poco de Rafael Calvo, Luis Sanchiz, Pedro Méndez, Pau Seguí, Aurelio, Antonio Berenguer... y hasta un poco también de los sindicalistas Pepe Payá y Fernando Casado.

¿El calzado está llegando a su fin en la comarca del Medio Vinalopó?

Sinceramente creo que no, si bien ello es compatible con el hecho de que seguirán cerrando algunas empresas. Hace casi 45 años nuestro querido profesor de Marketing en la carrera, Fernando Sintes Obrador, nos dijo un día en clase: «Chicos, el calzado no tiene futuro en la provincia porque es una industria propia de países en vías de desarrollo...». Siempre he dicho, con cariño, que menos mal que no le hice caso, pues aquí llevo 40 años trabajando para el sector.

¿Por qué esta industria siempre va asociada al clandestinaje a diferencia de otros sectores de la provincia?

En ello hay parte de verdad y parte de leyenda. ¿No se ha dado algo parecido en el juguete, en el textil...? Vengo escuchando esta «canción» de toda la vida y especialmente desde que inicié mi vida profesional en el mundo asociativo del calzado en 1981. Cuando viajo por Aspe, Callosa de Segura, Crevillent, Elche, Elda, Monóvar, Petrer, Pinoso, Sax, Vall d’Uxó y Villena me pregunto qué sería de estas ciudades y pueblos sin el calzado, con sus defectos y sus virtudes. Si algo no se ha hecho bien o se sigue haciendo no del todo bien, en algo habremos fallado empresarios y patronal, trabajadores y sindicatos, pero también las diferentes Administraciones Públicas.

¿Por qué hay tantas dificultades para garantizar el relevo generacional en el calzado?

Dado que se trata de una cuestión horizontal, no es exclusiva del sector calzado. Suscribo totalmente los análisis y soluciones que se plantean desde AEFA. Es muy importante tener un protocolo familiar, preparar bien la sucesión, decidir quién de la familia trabaja en la empresa y quién no, la formación continua de los fundadores y de los sucesores, así como mejorar la fiscalidad bonificando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Qué piensa del sector?

Que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que juntos hemos logrado hacer con el calzado. Es bueno recordar que fue el primer sector en tener una feria en exclusiva como FICIA, en fundar el primer Instituto Tecnológico con Inescop, en vender en la práctica totalidad de los países del mundo, salvando obstáculos idiomáticos, culturales y administrativos, y en organizarse asociativamente: Elche, Elda, Villena, Vall d’Uxó, Fice y Avecal, la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.

¿Y por qué le cuesta tanto a los empresarios asociarse?

Ser empresario lleva implícita una gran independencia y normalmente se prefiere ser cabeza de ratón a cola de león. El potencial económico y organizativo que comporta crear una marca y mantener operativo con éxito un negocio obliga cada vez más a estar unidos y a cooperar con otros empresarios aún siendo competidores.

¿En el siglo XXII se seguirán fabricando zapatos en el Vinalopó?

Seguro que sí, será un producto totalmente diferente al que conocemos hoy en su diseño, en la composición de sus materiales, en su fabricación, ergonomía, funcionalidad... pero el ser humano seguirá teniendo necesidad de calzarse o protegerse los pies. ¡Y seguro que ahí estarán los empresarios y trabajadores de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana!