La provincia suma 989 parados en octubre pese a crear 5.996 empleos

Un aumento del paro que, eso sí, es bastante menor que el que suele registrarse habitualmente en octubre, cuando finalizan los contratos del sector turístico de aquellos establecimientos que han alargado la temporada hasta el puente, y que normalmente supera las 2.000 personas.

Así, por sectores de actividad, el desempleo registrado baja en la industria (-357), en la construcción (-166) y en la agricultura (-95). Unos descensos que no son capaces de compensar el aumento de los desocupados que se inscribieron en las listas del paro procedentes del sector servicios, que sumó 1.394 parados más. También aumentó la cifra de alicantinos que se registraron en busca de su primer empleo.

Este aumento del paro se produjo a pesar de que también subió el número de personas que trabajan en la provincia. Una aparente paradoja que se explica habitualmente por la incorporación al mercado laboral de personas que no estaban inscritas en las oficinas del paro, ya que muchos ciudadanos no renuevan su inscripción cuando agotan las prestaciones, o se trata de personas que hasta la fecha no estaban activas.

Sea como fuere, lo cierto es que la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en la provincia en 5.349 personas, hasta situar la cifra de cotizantes en los 682.103. Una subida que se explica en gran parte por las contrataciones en el sector educativo, que suma más de 5.500 afiliados, aunque también en industria y construcción. Por el contrario, bajan los cotizantes en hostelería o en sanidad y servicios sociales.

En este sentido, también hay que destacar la nueva rebaja de la cifra de trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, que al finalizar octubre eran 5.996, 1.798 menos que en el mes anterior.

En cuanto a la contratación, durante octubre se contabilizaron 58.634 contratos, 14.857 más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 6.099 fueron indefinidos frente al resto que fueron temporales.

La nueva subida del paro en la provincia también contrasta con la situación a nivel autonómico, ya que en el conjunto de la Comunidad Valenciana el desempleo registrado descendió el pasado mes en 2.542 personas. En concreto, la provincia de Castellón redujo su cifra de parados en 425 personas y la de Valencia en 3.106, según los datos que han hecho públicos hoy los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social.