La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos CEDE ha celebrado este jueves en Córdoba la 20 edición del congreso anual de la entidad, que ha reunido a 877 directivos de las más importantes compañías nacionales para asistir a un concentrado programa de ponencias englobadas bajo el título Nuevos tiempos, nuevas oportunidades.

El Rey tiene palabras de elogio para Córdoba

El rey Felipe VI ha sido el encargado de clausurar el encuentro de empresarios, junto a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades de ámbito nacional, autonómico, provincial y local. En ese contexto, Su Majestad ha llamado a los directivos y ejecutivos españoles a “trabajar juntos para encontrar los caminos más oportunos y adecuados para abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos tras la pandemia, que garanticen una recuperación sólida”. El Rey ha destacado la progresiva recuperación de la normalidad que se viene registrando gracias, entre otros factores, “a la vacunación de la población” y ha valorado que esta situación permitirá “reducir el impacto económico de la pandemia al reactivar la movilidad y con ella el consumo, la inversión y el turismo”. En su opinión, “todas las variables indican que tras 20 meses muy duros se van despejando”, lo que atribuyó a un éxito colectivo y una demostración de la capacidad de nuestro sistema público de salud y a la responsabilidad y solidaridad de la ciudadanía española”.

"Todas las variables indican que tras veinte meses muy duros la situación se va despejando" Felipe VI

El monarca, que tuvo palabras de elogio para la ciudad de Córdoba y destacó el escenario elegido, el Palacio de Congresos, mezcla de pasado y presente en transformación, insistió en que los nuevos tiempos y las nuevas oportunidades de las que habla el congreso “requieren innovar e incorporar aquellos criterios y reglas novedosas que actualicen las maneras de afrontar las nuevas circunstancias que presentan los mercados del mañana”.

Calviño destaca la importancia de la colaboración público privada en el futuro

La ministra Calviño hizo hincapié en los indicadores que muestran el proceso de recuperación, como es la recuperación de los niveles de empleo pre pandemia y el horizonte que se plantea con la llegada de 140.000 millones de euros de fondos europeos para desplegar un plan con el que salir de la crisis y promover la transformación del modelo productivo en ámbitos como la investigación o transformación ecológica. En su intervención, enumeró las inversiones que se han realizado y las reformas. “Se habla mucho de la reforma laboral y en las próximas semanas teneos que llegar a un acuerdo para elaborar ese nuevo marco y acceder a los fondos europeos”, comentó. “Necesitamos un marco que impulse la creación de empleo de calidad y hace falta una reforma que se adapte a la realidad y sirva para erradicar la precariedad, e impulsar la competitividad de las empresas”. En el 2022, necesitamos llegar a la velocidad de crucero, aseguró, pero en el último año, “hemos dado una respuesta decidida a nivel europeo, tenemos un plan, los recursos y la determinación necesaria para llevarlo a cabo”.

"La pandemia nos ha enseñado también que no podemos anticipar todos los fenómenos a los que vamos a tener que enfrentarnos" Nadia Calviño - Ministra de Asuntos Económicos

Para Calviño, la primera lección que ha dado la pandemia es “la importancia de colaborar, de cooperar y la colaboración público privada será clave abordar de proceso de transformación que necesitamos”. Para la ministra, que destacó la capacidad de España para liderar los procesos de cambio del futuro y es un ejemplo de éxito también, “la pandemia nos ha enseñado también que no podemos anticipar todos los fenómenos a los que vamos a tener que enfrentarnos, prueba de ello son fenómenos como el volcán de la Palma, ha indicado, “lo importante es orientar bien las velas y remar en la misma dirección para llegar a buen puerto, que no es otro que tener un crecimiento fuerte, país más cohesionado, más igualdad de género y una economía más verde y ecológica”.

Juanma Moreno: “estamos en la hora de la verdad”

El presidente andaluz, Juanma Moreno, afirmó que tras la pandemia “estamos en la hora de la verdad” y que hay signos evidentes de la recuperación aunque preocupan factores externos como el coste de la energía, transporte, cambio climático... que suponen una amenaza en el proceso de recuperación. “Todas las instituciones debemos velar porque el tejido productivo tengan las máximas facilidades para poder avanzar”, resaltó, algo que pasa por “trabajar juntos dando seguridad a los inversores, reduciendo burocracia y fomentando un clima de estabilidad que genere confianza porque solo los empresarios son los que generan progreso, bienestar y empleo”.

"El buen empresario tiene paciencia y trabaja para ganar a largo plazo, puedes perder dinero pero no pierdas nunca una pizca de reputación" Isidro Fainé - Presidente de la Fundación CEDE

Por su parte, en el discurso de clausura, el presidente de la fundación CEDE, Isidro Fainé; se dirigió a los presentes para analizar la coyuntura actual y consideró que es necesario exigir diligencia para seguir avanzando, agilidad para actualizar y llevar a cabo los planes estratégicos basados en los nuevos mercados; una gran determinación para convertir las líneas estratégicas en planes concretos cogiendo el toro por los cuernos para superar el horizonte de dificultades, así como mantener el compromiso fiel con la responsabilidad social, con empleados, clientes, accionistas, la sociedad y la sociedad concreta donde desarrollamos nuestras actividades, indicó. Además de valorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, aludió a la implicación de las instituciones para solucionar los problemas. En su opinión, la pandemia ha podido confundir entre la disyuntiva de apostar por resolver el corto o el largo plazo de las empresas, por lo que el planteamiento aconsejable para salir a flote debe combinar pensar en el largo plazo y actuar en el corto plazo. “Piensa como un hombre de acción y actúa como un hombre de pensamiento”, recalcó, “el buen empresario tiene paciencia y trabaja para ganar a largo plazo, puedes perder dinero pero no pierdas nunca una pizca de reputación”.

Los retos de la postpandemia

Los grandes empresarios se definen, recordó, por su optimismo y su capacidad de ver las oportunidades en cada adversidad, algo que debe ser especialmente tenido en cuenta en el contexto postpandemia. Isidro Fainé llamó a prestar especial atención a los obstáculos que se presentan a corto plazo en el camino de la recuperación de las empresas como las previsibles turbulencias que surgirán cuando se eliminen las medidas de estímulo vigentes actualmente, aunque confió en que la economía española podrá volver a correr cuando se le quiten las muletas. Entre los desafíos a los que se enfrenta el sector en este momento, detalló la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas, potenciar la formación de los trabajadores, eliminar la burocracia y reducir las desigualdades de las empresas, sin descuidar la calidad y atención al cliente. A la ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño, presente en la clausura, Fainé instó a “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y sacar adelante con eficacia la agenda de planes previstos con los fondos europeos”. También la animó a aprovechar las ventajas de sector privado y público potenciando las sinergias.

Desafíos económicos y empresariales

En una mañana intensa de ponencias dinámicas y de contenido concentrado, se han abordado los desafíos económicos y empresariales que ha planteado la pandemia. La necesidad de poner a las personas en el centro de la recuperación económica, la apuesta por la sostenibilidad, la resiliencia, la integración de los clientes en la cadena de valor y la redefinición de las relaciones entre personas y máquinas han centrado el discurso, que antes de la clausura ha contado con la famosa psiquiatra Marián Rojas Estapé para mostrar las claves con las que entender cómo funciona el cerebro en el actual contexto digital. Su ponencia ha sido clave para poner el foco en las personas. La psiquiatra influencer ha analizado las causas neurológicas que explican por qué las pantallas son adictivas y ha dado algunos consejos para mejorar la atención, la resolución de problemas y el control de impulsos. El antídoto contra la intoxicación del cortisona, la hormona del miedo y el estrés, “se potencia con la oxitocina, que se estimula con los abrazos, los besos, la atención, las sonrisas y la vida real, ha recalcado”. También ha aconsejado “eliminar las notificaciones de las pantallas y posponer la revisión de los mails, whatsapps..”

Un nuevo escenario económico

Durante la mañana, han intervenido además directivos de distintas compañías que han ofrecido su visión sobre cómo afrontar el nuevo escenario económico y qué elementos han primado durante el último año y medio para abordar la compleja e inesperada realidad provocada por la irrupción del coronavirus. En esa línea, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, y Ángel Simón,, presidente de Agbar, destacaron cómo las empresas han contribuido a salir de la pandemia. Simón ha destacado la capacidad de empatizar con el cliente y el esfuerzo de transparencia mientras que Reynés ha puesto el acento en la capacidad de adaptación de las empresas a un contexto desconocido y la idea de poner a las personas y el acceso a los servicios básicos por delante “pese a que las cuentas de resultados se han visto afectados”. Según Reynés, la pandemia ha servido para establecer “una cura de humildad” para muchas empresas y directivos, que han tenido que asumir que hay factores externos que no se pueden controlar y que obligan a tomar decisiones rápidas y adaptarse al contexto. También ha valorado que la pandemia ha servido para acelerar la creación de ciertas oportunidades de negocio que de otro modo habrían evolucionado de un modo mucho más lento.

Castell interviene desde Madrid

El ministro de Universidades, Manuel Castell, no ha acudido presencialmente a la conferencia, aunque ofreció una intervención en directo desde Madrid. El ministro insistió en la importancia de llegar a acuerdos y compatibilizar la inversión privada y pública, en el intento de aumentar la productividad y la competitividad para salir de la crisis provocada por la pandemia aunque señaló la importancia de que se haga de un modo que sirva para redistribuir la riqueza.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritas Schinas, no faltó a la cita aunque ha intervenido desde Bruselas. Desde allí, recordó cómo un mes antes del inicio de la pandemia participó en una ponencia en la que ya hablaba del inicio de una nueva era europea de transición, sin imaginar entonces lo profético que resultaría este discurso después. En su intervención, destacó que “el esfuerzo sobrehumano en vacunación ha permitido a la economía europea recuperarse más rápido que otras economías, también mejor que EEUU” y confió en que el crecimiento económico europeo se mantenga y “será vigoroso”. Schinas ha subrayado la oportunidad que se abre para España con los fondos europeos de recuperación, que pondrán en movimiento más de 724.000 millones de euros. En este sentido, recalcó que para España se abre una oportunidad histórica de aumentar el gasto e inversión pública sin aumentar la deuda y aseguró que si estos fondos se invierten bien “el PIB español podría aumentar un 10% de aquí a 20 años”. También recordó que el objetivo de estos fondos es modernizar y transformar la economía, para lo cual las empresas serán un elemento clave. Así, animó tanto a los agentes sociales como económicos a implicarse en la ejecución del plan para que se lleve a cabo al cien por cien, supervisando que las acciones planeadas se llevan a efecto.

Acabado el congreso, los asistentes se trasladaron al salón de carruajes del Palacio Episcopal, recién inaugurado como cafetería del futuro centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral, donde degustaron el almuerzo.