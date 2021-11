Más ventas online en el juguete, más falsificaciones

Los fabricantes de juguetes alertan sobre la venta de «productos copia», sobre todo porque en muchas ocasiones no han pasado los necesarios estudios de seguridad y pueden suponer un peligro para los niños. Según el Instituto Tecnológico del producto infantil y de ocio–AIJU, el 12% de las familias asegura comprar copias de juguetes y un 13% de familias no está segura de si los juguetes que compra son copias o no.

La entidad ha realizado un estudio entre 644 familias con hijos e hijas de entre 0 y 12 años a nivel nacional que analiza los cambios que se están produciendo en el momento de la compra de juguetes tras la pandemia. Las conclusiones forman parte de la Guía AIJU 2021-20221, un proyecto financiado por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) y que es la única a nivel nacional. En ella han colaborado 25 grupos de empresas.

Es en ese estudio donde se destaca que las familias españolas realizan ya el 43% de las compras de regalos de forma online. Y las principales razones son la comodidad de recibir los juguetes en casa o el trabajo, en un 51% de casos; porque se pierde menos tiempo; o porque el producto es más barato que en la tienda física. Y además, debido a la pandemia, porque permite evitar aglomeraciones y no hay que prestar atención a las precauciones por el covid-19.

Al tiempo, se ha generado una «concentración» mucho mayor con el incremento, ya que el 89% de las familias solo han comprado a través de una página web de venta online.

Pero, ¿qué es lo que más compran las familias a través de internet? Los juguetes de primera infancia son los más numerosos junto a los disfraces y complementos, y los tecnológicos y electrónicos. En tienda física se decantan por peluches, vehículos en miniatura, juguetes de aire libre y minifiguras/mini muñecas.

El estudio destaca además cómo la compra online se caracteriza por un menor número de compras no planificadas o por impulso. En las tiendas físicas se dan en un 79% de casos, y un 21% en la compra online. Y además, se ha incrementado la compra de juguetes de segunda mano, una práctica que ya realiza el 18% de familias. «Hace 10 o 15 años era raro que esto pasara», indicó el coordinador del departamento de Investigación Infantil y Pedagogía de AIJU, Pablo Busó. «Ahora los padres están más concienciados y quieren alargar la vida útil de estos juguetes», añadió.

La Guía se presentó este jueves en Altea en el marco de Juguetes Pre-show que reúne a todos los actores del sector juguetero nacional. A él acudió la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, acompañada del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos y presidente del IVACE, Rafael Climent; el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor; y el presidente de AIJU, Pablo Cañizares.

Cañizares explicó que «esta publicación es la única guía que existe en el contexto español avalada por las instituciones de consumo y basada en criterios de calidad». Así, indicó que «no podemos afirmar que los incluidos en esta Guía son los mejores del mercado, pero sí que todos los recomendados son productos que han superado los estudios a petición de las empresas que lo han solicitado».

El presidente de AEFJ añadió que «en un año en el que adelantar la compra será la mayor garantía de asegurar el regalo deseado del día de Reyes, la Guía de AIJU será de nuevo el aliado perfecto de las familias para elegir entre los productos de mayor calidad y valor de juego». También Pastor habló de la situación actual del sector en cuanto a la producción. El responsable de AEFJ lanzó un mensaje de tranquilidad indicando que «no hay desabastecimiento en las tiendas» de juguetes y que puede ocurrir solamente con algún producto puntual. Por ello recomendó que, si se puede, «se adelante la compra a los Reyes Magos».

Por su parte, Mónica Oltra resaltó el papel de la industria juguetera: entre enero y agosto de 2021 las exportaciones de juguete en la Comunidad Valenciana alcanzaron los 128,3 millones de euros. Pero además destacó cómo el sector y el Consell comparten el objetivo de «romper con los estereotipos sociales y de género, también en la compra de juguetes».