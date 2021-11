El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este viernes en la localidad palentina de Carrión de los Condes que el sector público "haga los deberes" y se ajuste a las leyes como la del teletrabajo antes de "meterse" con la reforma laboral, al tiempo que ha recordado que este sector presenta una tasa de temporalidad del "32%", diez puntos más que la empresa privada.

Garamendi ha insistido en que el Gobierno "se aclare y después cuente lo que quiere hacer con la reforma laboral" porque el sector que representa lleva "más de 40 años haciendo pactos sin parar".

"Hay que despolitizar los temas, no estamos en política de elecciones ni partidista. Vamos a seguir sentados en la mesa y vamos a hablar, pero desde el punto de vista profesional y queremos que la gente se incorpore al trabajo", ha subrayado.

El presidente de los empresarios en España ha manifestado que Europa dice que se hable de mejor la temporalidad y de cómo buscar espacio para la gente joven, pero en todos los ámbitos. "Es algo mas profundo que una batalla política o un trofeo político", ha añadido.

Así, ha señalado que siguen trabajando con los papeles de hace un mes y que seguirán haciéndolo para avanzar, porque aunque no tengan voto tienen la libertad de decir lo que quieran. "Que nos lo cuenten y se aclaren, y que desde la RAE me digan qué es revisión, derogación, modificación o mejora", ha indicado.

"Tenemos la libertad de decir que no y el Gobierno y el Parlamento tienen la legitimidad de hacer lo que quieran hacer. No tenemos derecho de veto pero sí de decir que esto no es bueno para el país, aunque nos podamos equivocar", ha recalcado.

Temporalidad

Antonio Garamendi ha expresado que, además, cuando se habla de temporalidad en la empresa privada, se sitúa en el 22%, mientras que en el sector público es de "10 puntos más".

Así, se ha referido a que el ámbito privado ha cumplido, por ejemplo, con la ley del teletrabajo y que en sector en el sector público aun no se sabe "si lo han hecho o no". "Estamos hablando de la empresa privada pero queremos que lo público haga los deberes", ha finalizado.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, acompañado por los presidentes de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y de CEOE Empresas de Palencia, José Ignacio Carrasco, ha visitado las iglesias de Santa María y Santiago en el municipio carrionense, una de las sedes de las Edades del Hombres y después se ha reunido con empresarios palentinos en el marco del proyecto 'El Camino de las Empresas 2021'.