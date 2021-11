«Se puede innovar en la agricultura ecológica, hay que acercar a los operadores a las universidades»

José Antonio Rico, presidente en funciones, ha ocupado el mandato del comité en los últimos seis y se presenta a la reelección con el objetivo de «reforzar la confianza del consumidor» en el producto ecológico valenciano.

¿Cómo trabaja el CAECV para mejorar la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana?

El Comité es una certificadora que pone los recursos técnicos y tecnológicos a los trabajadores. Se trabaja en diferentes ámbitos, por ejemplo, dando apoyo a los operadores en materia de comunicación y relaciones públicas. El objetivo del CAECV es acercar al consumidor el trabajo de agricultores y empresas.

¿Qué balance hace de sus seis años en el cargo?

Hemos conseguido que la entidad sea de todos y para todos, tras reestructurar la empresa para que sea más eficiente. Desde 2016, el número de operadores inscritos en el Comité ha aumentado un 46%. También ha sido un reto lograr el apoyo de la Conselleria para que llegaran las ayudas pactadas en el gobierno del Botànic y al final se consiguió una financiación de 25 millones de euros para establecer un plan de producción ecológica.

¿Quién puede votar en las elecciones al CAECV?

Tienen derecho a voto agricultores, empresas e importadores. En la página web del Comité se ha publicado una lista con todos los operadores que se encuentran en los censos.

¿Qué retos afronta la agricultura ecológica?

Desde la Comisión Europea se establece un reglamento comunitario estricto para la producción agrícola y nuestro trabajo es ayudar a los operadores a cumplirlo. Además, en materia de innovación, tenemos que acercar a los operadores a las universidades. Se ha trabajado en algunos proyectos con, por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, pero hay margen de mejora.

¿En qué materias tiene competencias el Comité?

El Comité no tiene competencias a nivel comercial ni de asesoramiento. Esto significa que no puede establecer el precio de los productos ni tiene influencia en el volumen de ventas. La competencia del Comité es a nivel de certificación del producto agrícola ecológico de la Comunidad y esta certificación ha sido reconocida.

¿Qué objetivos tiene su candidatura para la próxima legislatura?

Desde la Unió de Llauradors, nuestros principales objetivos son mantener la calidad en materia de certificación del producto y reforzar la credibilidad del mismo para el consumidor. Además, hay margen para impulsar la investigación. La agricultura ecológica es un sector muy innovador y hay trabajo por hacer. Se puede conseguir un mayor acercamiento entre universidades y operadores.

¿Cómo apoyan a los agricultores para promocionar el producto?

Les apoyamos en la asistencia a ferias y congresos del sector. Es algo que hemos realizado en estos seis años y, en caso de ser reelegidos, seguiremos haciendo. El Comité tiene que tener por objetivo mejorar la calidad de vida de los agricultores y de los trabajadores de las empresas.

En cuanto a la certificación del producto ecológico autóctono, ¿cómo se trabaja para evitar el fraude?

En el CAECV se trabaja con los cuerpos y fuerzas de seguridad para detectar fraude en la certificación de productos. Es algo en lo que nos hemos implicado estos años y queremos seguir reforzando nuestra colaboración con el Seprona, la Guardia Civil y el resto de cuerpos de seguridad para el beneficio del consumidor.

En caso de no renovar el mandato, ¿cómo le gustaría que trabajase el Comité?

Ante todo, me gustaría que fuera un organismo de todos y para todos, con transparencia. Cuando entramos en 2015, la entidad era muy opaca y no nos gustaría volver a ese punto. En el último pleno de nuestra legislatura acordamos con el resto de candidatos publicar un informe de resultados, que se aprobó por unanimidad. Este informe de estado es de las cuatro patas de la entidad: administración, control, comunicación y certificación.

¿Por qué iba a estar en peligro la transparencia si hubo unanimidad?

AVA-ASAJA, la entidad que ocupó el mandato antes que nosotros, se ha mostrado reticente a que esté publicado el informe en la página web del Comité, pero votaron a favor, por lo que no lo entiendo. A nosotros nos gustaría que el Comité mantuviera la transparencia con los operadores aunque no seamos reelegidos.

¿Afecta el recorte del Tajo-Segura a la agricultura ecológica valenciana?

No entra dentro de nuestras competencias, es responsabilidad de las asociaciones agrarias, pero está claro que los agricultores necesitan agua. Desde el Comité no podemos involucrarnos porque nosotros no defendemos a todo el sector, defendemos el producto.