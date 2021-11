El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha presentado la web app SÍ Check cuyo objetivo es que las compañías dispongan de una herramienta que ayude al autodiagnóstico del estado de cumplimiento documental y de manteniemiento de las instalaciones que se rigen por los reglamentos de la Seguridad Industrial.

El acto de presentación ha contado con el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas y el respaldo de la directora General de Industria, Energía y Minas de la Genearlitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé. Además del miembro de la Junta de Gobierno del COIICV, Martín Martínez Arnau.

Esta herramienta forma parte de las acciones que el COIICV lleva a cabo dentro del Plan de Acción de promoción de la Seguridad Industrial como miembro del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial. Y pretende dotar al usuario de una web app que limite y prevenga del riesgo derivado de las instalaciones de las compañías para que ayude a tener un establecimiento seguro.

Su utilización es sencilla ya que al acceder a ella se deben introducir los datos relativos al establecimiento como nombre, CIF de la compañía, ubicación, número de trabajadores y se selecciona el tipo de instalación de que se trata. La web app, que dispone de textos de ayuda en cualquier momento, permite insertar para su chequeo varias instalaciones del mismo tipo que se dispongan en el establecimiento.

Cuando el usuario ha introducido todas las instalaciones de la compañía, la web app realiza una serie de preguntas relativas al mantenimiento y a la documentación de la que dispone el usuario de cada una de ellas. Tras estas respuestas se genera un diagnóstico de cumplimiento de cada una de las instalaciones evaluadas en las que se puede consultar un informe. Además, se pueden sincronizar las revisiones de instalaciones futuras con el calendario electrónico del usuario. También la web app genera un código de la evaluación que puede ser consultado en cualquier momento.

La seguridad industrial está conformada por las distintas disposiciones normativas que tienen como fin la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir perjuicios a las personas, los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización y funcionamiento de ciertas instalaciones y equipos en cualquier otro ámbito, mediante actuaciones que afectan a su diseño, instalación, mantenimiento, inspección, control y uso de las mismas.

Plan de acción para la Promoción de la Seguridad Industrial

El Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial nace liderado por la Generalitat, como una puesta en valor de la Seguridad Industrial en la Comunitat Valenciana con el fin de poner dar relevancia a como la Seguridad Industrial es una actividad de elevado valor añadido para la sociedad en general y el administrado, en particular. Y que la Seguridad Industrial crea una cadena de valor que requiere de alta cualificación profesional de todos los agentes que intervienen en ella como ingenieros, instaladores, mantenedores, inspectores o funcionarios.

Durante su intervención, el decano del COIICV destacó que “este proyecto, liderado por la Conselleria, nos ha puesto a todos los agentes implicados en la Seguridad Industrial a trabajar conjuntamente para poner a disposición de los administrados una herramienta que permite conocer lo que tienen en sus instalaciones, porque aquello que no se conoce no se valora. Y valorar la Seguridad Industrial tiene un rendimiento no solo social, sino económico y de búsqueda de la gestión”.

Por su parte, la directora General de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé explicó que “esta web app multiplica la importancia de la difusión de la Seguridad Industrial desde el momento en el que puedes hacer tu propia prueba. El salto es espectacular. Además tiene un elemento muy útil que es que redirige a trámites y procedimientos, clave para nuestros objetivos”

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo principal facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesidades de la Ingeniería Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general. Este organismo representa a los más de 3.500 colegiados de Valencia, Alicante y Castellón, que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión que en 2020 cumplió 170 años de historia. También el pasado año, el COIICV cumplió 70 años de vida como Colegio Profesional y se celebraron los 150 años de historia de la Asociación de Ingeniería Industrial.