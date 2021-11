Economía apuesta por relocalizar empresas y potenciar la contratación de los jóvenes

Climent compareció en las Cortes para detallar los presupuestos de su departamento para 2022, unas cuentas con las que el conseller confía en «recuperar y dinamizar nuestra economía para dejar atrás la situación derivada de la pandemia, que golpeó con mucha fuerza. De hecho, a estas alturas podemos decir que los indicadores son positivos y entramos en una fase de recuperación», subrayó.

En total, sumando la conselleria y sus entidades adscritas, el presupuesto asciende a 903 millones de euros, un 14% más que en 2021. El apoyo a la industria de la Comunidad se traduce en un incremento del 2%, para llegar a una dotación de 197,4 millones, con partidas para el fomento de la productividad, la capacitación tecnológica, el conocimiento, la innovación, la cooperación y la transformación digital, así como la quinta fase de implantación del plan estratégico de la industria valenciana. A este presupuesto hay que añadir los 38 millones para la mejora de polígonos u otras inversiones que benefician al propio sector, como el fomento de las energías renovables o las ayudas a la internacionalización, entre otras.

Esta serie de actuaciones, explicó Climent, se espera que contribuyan a la relocalización industrial, en un contexto en el que el encarecimiento del transporte y las materias primas invitan a apostar por la economía circular. Según dijo Climent, se trata de un enfoque radicalmente distinto al del anterior gobierno autonómico del PP, a cuyos integrantes definió «como los reyes de la deslocalización. Ha tenido que venir una crisis como esta para darse cuenta del error del enfoque».

Entre las partidas que recoge el presupuesto industrial también aparecen 11,25 millones de euros para Ford, justo en el día en que ya se daba por hecho que la factoría de Almussafes perderá el turno de noche en 2022.

Labora incrementa su presupuesto un 20,7%, hasta los 528,5 millones de euros, destacando los 65 que se van a destinar a fomentar la contratación de los jóvenes y recuperar los niveles previos de la pandemia. Es en este ámbito donde también se contemplan 12,13 millones, un 7% más, para prevenir la siniestralidad laboral.

La promoción comercial se lleva también uno de los incrementos más significativos, un 57%, hasta los 34,4 millones.

Desde la oposición, el PP calificó los presupuestos de «libro antiguo», en referencia a que no presentan iniciativas novedosas en el actual contexto, mientras que Cs criticó que el de Economía haya sido el departamento que menos ha crecido. Vox pidió subvenciones para pagar la luz y el gas.

Mollà y el PP se enzarzan en las Cortes por el conflicto del trasvase

Lo populares censuran que se rebaje la dotación de aguas y la consellera rehúye el debate

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y la diputada del PP Elisa Díaz, se enzarzaron este miércoles en las Cortes durante la presentación de los presupuestos de este departamento, a cuenta de los recortes en el caudal del trasvase Tajo-Segura. Díaz acusó a la consellera de recortar el presupuesto de agua en un 20% «pese al déficit hídrico que arrastra la Comunidad, y no se le cae la cara de vergüenza», le espetó. Mireia Mollà, por su parte, replicó que «yo he venido aquí a hablar de los presupuestos y no del trasvase. Si quiere que debatamos sobre eso tenemos mecanismos como las interpelaciones o las preguntas parlamentarias para hacerlo». Por lo demás, la consellera explicó que su departamento dispondrá en 2022 de 571 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 21%. Del total, 278,5 millones son para la secretaría de Agricultura y 238 para la de Transición Ecológica. Destacó que, por primera vez, se incluye una línea de ayudas de 3 millones para los agricultores afectados por el cotonet, al tiempo que se redobla la apuesta por la lucha biológica contra las plagas. También dijo que la valenciana es la comunidad que más dinero aporta al seguro agrario.