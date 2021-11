«Habrá riesgo de desabastecimiento hasta que la producción mundial coja el ritmo previo a la pandemia»

La Cámara de Comercio Internacional china incluye más de 100.000 empresas y el comité de propiedad intelectual de 10 expertos, de ellos siete chinos, dos estadounidenses y un europeo (Desantes) pretende evitar que los conflictos sobre patentes y otros acaben en los tribunales en un mundo globalizado amenazado ahora por el desabastecimiento de productos básicos.

¿Cómo ve la situación del comercio y el desabastecimiento?

Vivimos una situación preocupante pero coyuntural. La gente podría pensar que en el momento en que salimos de una situación de pandemia tan dura como la que hemos sufrido, cuando se abren las fronteras y se reanuda la posibilidad del comercio inmediatamente, va a estar todo como antes pero no puede ser así. Toda la maquinaria de producción tiene que volver a empezar. Uno no le da a un botoncito y al día siguiente está produciendo exactamente igual que cuando se paró. Tarda un tiempo. Nuestra crisis no es de falta de oferta, es una crisis de exceso de demanda. La oferta no se corresponde con la demanda porque todavía no es posible ofrecer los productos y los servicios con la misma celeridad que hace dos años, antes de que estallara el covid.

¿Hasta cuándo se sufrirá?

El riesgo de desabastecimiento continuará hasta que la oferta de producción de China, de EE UU, de Europa, de todas partes, coja el ritmo que tenía en 2019. Poner otra vez la maquinaria en funcionamiento necesita un tiempo, que pueden ser seis meses, nueve meses o un año para ajustar las plantillas y volver a la producción tal y como era.

¿Está justificada la preocupación del consumidor de cara a la campaña navideña?

Entiendo que la gente esté preocupada. Hay productos básicos que pueden demorarse en llegar porque tardan más en producirse. Hay componentes básicos para la fabricación de determinados bienes de necesidad como automóviles, ordenadores o móviles que, si no se producen en la cantidad suficiente, pueden causar retrasos en el abastecimiento. No pienso que la sangre llegue al río pero es una circunstancia que debe atribuirse también al hecho de que la puesta en funcionamiento de los sistemas de producción no se ha hecho con carácter regular en todo el mundo sino en diferentes etapas. La apertura del comercio mundial no es uniforme. Después del parón por la pandemia uno no se puede poner a correr a la misma velocidad que hace dos años, necesitamos un tiempo y que todas las estructuras del comercio internacional vuelvan a reajustarse.

¿Hasta qué punto afecta la crisis energética que coincide?

El incremento de los precios del petróleo y del gas tiene una incidencia muy directa en el aumento del coste de los transportes y eso puede hacer que, por ejemplo, antes un barco pudiera salir con la mitad de la carga y ahora espere a tener la carga completa para ahorrar costes. Esto provoca una ralentización en el transporte mundial y la consecuencia no es solo que los productos no lleguen a su destino a su debido tiempo, sino que los componentes o ingredientes necesarios para la fabricación de los productos tampoco lleguen y se retrasen todo el sistema de producción.

¿Cómo ha marcado a China ser el origen de la pandemia?

Somos muy conscientes de que todo empezó en China pero también de que China adoptó rápidamente medidas muy radicales, lo que ha hecho que paradójicamente sea uno de los países que menos ha sufrido las consecuencias de la pandemia. El mundo digital le ha puesto en una situación mejor que a otros países europeos o a EE UU. En China prácticamente se ha vacunado todo el mundo y como no hay problemas con la protección de los datos personales el seguimiento a través de los móviles ha sido absolutamente masivo. Todo eso, junto a una política muy agresiva para dificultar la entrada de personas en China y la salida de sus ciudadanos supone que esté sufriendo menos que otros países.

¿En qué ámbitos de producen los mayores conflictos entre China y otros países?

En el ámbito tecnológico, del software, de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la comunicación, sobre todo del 5G. Es aquí donde China es mucho más fuerte y donde empieza a haber conflictos de mucha envergadura. Hay miles de empresas chinas que antes no salían fuera de sus fronteras y ahora compiten el mercado mundial. Pienso que es por ello muy prudente crear instituciones como el Centro de Mediación de Propiedad Intelectual, que lo que hace es ayudar a que el comercio internacional no se convierta en una jungla, o en una guerra constante entre empresas, sino que se intente, a través de la mediación, llegar a acuerdos sin necesidad de acudir a los tribunales

¿Cómo ve la competencia entre el gigante asiático y EE UU?

China compite por ser la primera potencia. Es el país que más solicitudes de patentes y más patentes otorgadas tiene en el mundo cada año, y cada vez son más internacionales. Miles de empresas chinas compiten en el mercado mundial y es lógico que se preocupen por intentar que haya un mecanismo de mediación que evite tener que acudir a los tribunales en su pugna con empresas europeas y americanas. Las relaciones contractuales entre empresas en materia de propiedad intelectual suelen ser muy duraderas. Si acaban en los tribunales esa relación puede desaparecer y eso no le interesa ni a ellas ni al comercio internacional, que funciona con relaciones frecuentes entre empresas exportadoras e importadoras.

¿Un ejemplo?

Imaginemos que una empresa china obtiene una patente de un producto farmacéutico y piensa que en Europa hay otra empresa que está infringiendo su patente, o al revés, una empresa china que está infringiendo la patente de una empresa europea. Si se inician pleitos, son largos y costosos, siempre hay heridas, y es mejor intentar llegar a un arreglo. Esto es lo que hace el Centro de Mediación de Propiedad Intelectual en la Cámara de Comercio Internacional china. Y, aparte de que uno de sus miembros sea un profesor de la Universidad de Alicante, todos los otros integrantes son personas muy reconocidas a nivel mundial en el sector de la propiedad intelectual.