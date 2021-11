El presupuesto para el Black Friday: seis de cada diez compradores gastará menos de 100 euros

De esta forma, según una encuesta de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, el 64,4% de los que tiene pensado comprar algo aprovechando las promociones de estos días asegura que gastará menos de 100 euros, frente a un 28,8% que prevé destinar entre 100 y 200 euros, y sólo un 6,8% que se dejará más de 200 euros.

En comparación con años anteriores, un 45,7% destinarán el mismo presupuesto, un 22,4% gastarán menos que años anteriores, sólo un 7,8% gastará más.

Pero, ¿cuántos ciudadanos realmente tienen previsto comprar ese día? Según este estudio, la mayoría, el 45,5%, no tiene pensado realizar ninguna compra durante el Black Friday, frente al 32,5% que sí tiene decidido adquirir algún artículo y un 22% que aún no lo sabe.

Los motivos de la ciudadanía para no realizar compras durante el Black Friday son principalmente no necesitar adquirir ningún artículo, considerar que estas promociones sólo fomentan el consumismo, o no creen que sean descuentos reales. En cambio, los motivos de la ciudadanía para adquirir artículos en el Black Friday son aprovechar en general los descuentos y promociones, adquirir lo que necesitan a un precio más económico o comprar regalos para las Navidades.

Durante ese fin de semana, las personas consumidoras aprovecharan las ofertas promociones para adquirir sobre todo ropa y calzados, tecnología, electrodomésticos y perfumería y cosmética y muchos comenzaran la compra de los regalos y otros productos propios de la Navidad. La información relacionada con los precios y promociones de los artículos, la obtienen en un 77% de internet, seguido de redes sociales, un 27,4%, medios de comunicación, un 22,2%, y emails, un 13,7%.

Mayoritariamente, las personas consumidoras tienen previsto realizar las compras online, así lo manifiesta un 47,3%, un 34,5% de forma presencial, de forma que se realizarán tanto a través de plataformas de comercio electrónico como en el pequeño comercio, y en menor medida en grandes superficies.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recuerda a los consumidores que es importante comparar precios antes para conocer realmente el porcentaje de ahorro, informarse sobre las devoluciones y no dejarse llevar por la compra compulsiva, ya que existe ahorro para el consumidor cuando realmente encontramos el producto que necesitamos a un precio mejor. Así, se recomienda evitar la compra impulsiva, hacer una lista planificada de los productos que queremos, limitar el gasto y recordar que hay 14 días para devolver los productos.