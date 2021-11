El presidente de los empresarios cuestionó las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento de la economía española. "Nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo que no iba a ser lo que se nos está diciendo, y la realidad es que nos van dando la razón todos los organismos, en este caso también internacionales, y en este caso también la Comisión Europea", afirmó.

"Tenemos que ser optimistas, estamos creciendo, las vacunas yo creo que es lo que realmente hace que esto esté funcionando, pero no estamos en las posiciones que mucha gente dice que esto está fenomenal", aseveró.

Garamendi ofreció la colaboración de la organización que preside para que las previsiones de crecimiento económico vayan al alza, pero matizó: "Si hacemos más ortodoxia económica, más rigor económico, pues las cosas irán bien, y nosotros lo que haremos es poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan bien".

"Tenemos que tener más rigor en los presupuestos y en las cosas, porque realmente Europa nos va a pedir ese rigor", aclaró el presidente de los empresarios.

A la pregunta sobre el posicionamiento de la CEOE en las negociaciones para la reforma laboral, Garamendi afirmó tajante: "No me gusta dónde estamos. Hoy por hoy estamos alejados de las posiciones que se nos han planteado", indicó.

"Ahí sigue la mesa. Hoy por hoy no nos convence lo que se nos ha presentado, pero, insisto, vamos a seguir sentados en la mesa", aclaró. Garamendi rehusó dar detalles y concretar aquellos aspectos que se le han planteado a los empresarios y que no le convencen de la reforma laboral, al afirmar que no tiene que explicarlo y que los detalles los dará a conocer en la mesa de diálogo.