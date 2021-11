El sector del transporte, también el de la provincia de Zamora, dice “basta” ante una situación de “abandono” por parte del Gobierno. Así lo asegura Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Transportistas de Zamora (Asetramdiza). “No aguantamos más. Si tomamos esta decisión es porque no aguantamos más, la situación es crítica”, asegura en relación a las dos jornadas de paro patronal declaradas los días 19 y 24 de diciembre, justo antes de la Navidad. Cierres que tendrán una duración de 24 horas y que el sector “quiere evitar” si se dan las condiciones para cerrar algún tipo de acuerdo con el Gobierno. A los paros están llamados alrededor de doscientos transportistas zamoranos, la mayoría de ellos autónomos.

Lo que es una evidencia es que la paciencia del sector “está agotada”. Son varios factores, pero el principal son los precios. El combustible no deja de subir y los márgenes de beneficio, como si se tratara de una balanza, caen al mismo ritmo. “En los supermercados dicen que los precios suben porque el transporte es más caro, pero eso es mentira. Nosotros no ganamos más”, asegura el representante de los transportistas zamoranos. Si hay suerte, los portes que se realizan se pagan a lo mismo que antes de la pandemia, algo que “no casa” con “el escenario de recuperación económica que nos están vendiendo”, apostillan desde el sector. “Echa cuentas. Si gano lo mismo que hace un año y medio pero las condiciones son peores y tengo que pagar más por el combustible...”. Las cuentas no son complicadas.

Las empresas, y esto lo dice el Comité Nacional de Transportes por Carretera, “tienen una absoluta falta de sensibilidad” al “mantener los precios aprovechándose” de una “posición dominante otorgada por la actual regulación”. “Te dicen que es lo que hay, que lo tomas o lo dejas”, asegura Rodríguez en palabras más llanas.

Pero hay más. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas, argumentan las mismas fuentes. “Después de viajes de cientos de kilómetros, llegamos a destino y tenemos que ser nosotros los que descarguemos la carga. Eso en otros países es ilegal”, aseguran desde Asetramdiza. “Eso, las esperas... Son muchas cosas, las condiciones de trabajo en este gremio no son normales desde hace mucho tiempo”. Los transportistas exigen además áreas de descanso seguras ante el aumento de los robos que se vive en los últimos meses. “Muchas de ellas están abandonadas”.

El sector, así las cosas, apunta a varios frentes. Gobierno y clientes, “unos y otros nos aprietan”. “Solo un cambio radical y urgente” por parte de ambos “podría evitar el conflicto”, aseguran desde el departamento de Mercancías de la CNTC.

El Gobierno asegura que las peticiones “exceden” sus competencias

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que muchas de las reivindicaciones que piden las patronales del transporte exceden de las competencias del Gobierno. En concreto, ha explicado que estas peticiones se enmarcan en las “relaciones privadas” que tienen los transportistas con los cargadores, según ha señalado durante su participación este jueves en Foro Nueva Economía.En cualquier caso, la ministra ha puesto a disponibilidad del sector su Ministerio con el objetivo de que sirva de “mediador” para resolver todas estas diferencias. Asimismo, en todo lo que concierne a la responsabilidad del Gobierno, ha asegurado que habrá una “disposición total y absoluta a seguir hablando”.Así, a poco más de un mes de que se inicie ese cierre patronal de 24 horas convocado para los días 19 y 24 de diciembre, la ministra cree que todavía hay tiempo para evitar esta huelga: “Conseguiremos superar esta crisis”.La huelga ha sido convocada por el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), entidad que reúne con el Gobierno a las principales organizaciones empresariales del sector del transporte, entre las que se encuentran la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), entre otras.