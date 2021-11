Las Comunidades Energéticas Locales han llegado para quedarse, y con el firme objetivo de sensibilizar a la población y dar a conocer todo sobre estas iniciativas de apoyo a la transición energética, al cuidado del medio ambiente y a la mejora de la sociedad, esta semana se ha celebrado en el plató de INFORMACIÓN TV un coloquio con la participación de Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Julia Company, directora general del IVACE y Joaquín Mas, director general de Enercoop.

El foro fue el marco idóneo para tratar temas como la necesidad de un nuevo modelo energético y los cambios generados en la conciencia social tras la crisis sanitaria del covid-19. En este sentido, el conseller apuntaba que «Las crisis nos obligan a modificar nuestros hábitos y ahora nos encontramos en un momento disruptivo y de cambio absoluto».

En el terreno energético, los invitados coincidieron en que las soluciones pasan por la producción local, la inversión en innovación, investigación y ciencia desde el ámbito público y privado, y el cambio de rumbo hacia las energías renovables y la economía circular con sus tres «R»: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Destacando como pilares fundamentales el autoconsumo (doméstico e industrial) y las Comunidades Energéticas Locales. Pero, ¿en qué consisten exactamente estas comunidades? Al contrario de lo que pueda parecer, una Comunidad Energética Local no es únicamente una instalación de autoconsumo compartido, «se basan en ellas, pero el paradigma va mucho más allá», afirmaba el director general de Enercoop. «Se trata de una figura nueva que pretende cambiar el modelo productivo energético y que introduce nuevos actores dentro de un mercado ocupado, hasta el momento, por muy pocas empresas. Todavía no cuenta con una regulación específica, pero su función es generar, suministrar y consumir energía eléctrica y térmica, y no persigue el beneficio económico, sino otros sociales y medioambientales», añadía la directora general del IVACE. Entre estos beneficios está la eficiencia energética y, por supuesto, favorecer la economía local y la creación de puestos de trabajo.

En las Comunidades Energéticas Locales la energía se genera, se consume y se comparte, y uno de los grandes objetivos, entre otros, es fomentar la independencia de los ciudadanos con respecto a las compañías eléctricas. En la Comunidad Valenciana, como indicaba el conseller Climent, el Ivace está liderando las acciones para fomentar las Comunidades Energéticas Locales y cuenta con un plan cuya « meta es que para el 2030, todas las poblaciones de nuestro territorio puedan contar, al menos, con una Comunidad Energética Local». Y para este cometido, el Consell ha propuesto aumentar en un 60% el presupuesto dirigido a estas comunidades, con una inversión total de 5 millones de euros para 2022.

Un buen ejemplo de ello es COMPTEM, ubicada en el municipio de Crevillent, se trata de la primera Comunidad Energética Local que se ha constituido en España. Desde Enercoop, grupo impulsor de este proyecto, Joaquín Mas señalaba que «Crevillent ha demostrado que poner en marcha una Comunidad Energética Local en un municipio de la Comunidad Valenciana es perfectamente posible y que podemos ejercer como modelo de otros proyectos que se están llevando a cabo a nivel nacional».

La propuesta de COMPTEM tiene mucho que ver con la cultura cooperativista que existe en Crevillent, «eso mejora mucho la posición de partida en el lanzamiento de un proyecto tan ambicioso», afirmaba Mas. «Para 2030 esperamos haber evolucionado de una cooperativa eléctrica histórica a una comunidad energética de vanguardia. Y habiendo alcanzado, al menos, un 50% de producción energética local», concluía.