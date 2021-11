No es raro ver en redes sociales como los clientes (o 'jefes', como les gusta llamarles) de Mercadona preguntan por ciertos productos que no encuentran en sus supermercados más cercanos. En ocasiones sus peticiones se ven "recompensadas" y esas delicias que tanto ansían vuelven a los lineales y, en otras, "desaparecen" sin dejar rastro.

Mercadona en ocasiones decide prescindir de algunos de sus productos. Por ello, hemos recopilado cinco alimentos que ya no puedes encontrar en los establecimientos de Juan Roig y, quizá, no te hayas dado cuenta.

Productos que ya no están en Mercadona

Patatas fritas de bolsa sabor Mojo Picón

Era una de las más vendidas pero de la noche a la mañana Mercadona ha decidido acabar con ellas. Eso sí, en los supermercados de las Islas Canarias aún se pueden encontrar. Se desconoce si la retirada es definitiva o cómo suele ocurrir volverá en unos meses con nuevo envase.

Pizza de masa fina de fajita

Era una curiosa apuesta por lo exótico de su sabor pero ya no se pueden encontrar en los lineales. No tiene pinta de que fueran un éxito así que no parece que vuelvan a ponerse a la vente a corto plazo.

Pasta con pollo al pesto

Pasta de tres colores, con pollo y salsa pesto. Este sencillo plato preparado no tuvo un gran éxito pese a lo práctico que puede parecer y, conforme a lo que se ha visto en redes sociales, es ya imposible de encontrar en Mercadona.

Berlinas rellenas de chocolate blanco

El más sorprendente de la lista puesto que realmente eran un producto exitoso. Para desgracia de su legión de fans, que no eran pocos, Mercadona ya ha informado a sus clientes que no disponen del producto sin dar más explicaciones.

Cereales aros de colores sabor fruta

Innovación de sabor, un más que posible éxito de ventas... pero hasta aquí. Estos cereales ya no están por ningún lado y la respuesta de Mercadona a sus clientes en redes sociales es que ya no los tienen en su surtido por lo que todo apunta a que no volverán.