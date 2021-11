El metal de la provincia va este jueves a la huelga tras fracasar el último intento de negociación

Los 36.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de Alicante están llamados este jueves a la huelga, tras fracasar el último intento de negociación entre la patronal y los sindicatos sobre el convenio ante el Tribunal de Arbitraje Laboral. Será la primera de las jornadas de paro, estando prevista la segunda para el próximo martes día 23.

El motivo que ha desatado la conflictividad es la revisión salarial, ya que los sindicatos piden una cláusula que evite la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores como consecuencia de la inflación. El planteamiento por parte de CC OO y UGT es que las empresas aporten la mitad del incremento final del IPC, y que la otra mitad la asuman las empresas.

Este tema ha estado encima de la mesa en la reunión celebrada este miércoles ante el Tribunal de Arbitraje Laboral, foro en el que la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) ha mejorado sus planteamientos. Según el secretario general, Luis Rodríguez, "hemos ofrecido una paga de resiliencia frente a la crisis del covid de un 0.75% por el conjunto de los conceptos salariales en un pago único, y también hemos introducido una revisión de medio punto más en el caso de que el IPC real llegue al 3,5% a final de año".

Sin embargo, la propuesta, según el secretario de Industria de UGT en la provincia, Pedro Santiago, ha sido valorada como insuficiente por parte de la representación sindical.

Así las cosas, la huelga sigue adelante, no sin que antes por parte de Fempa se haya presentado un escrito ante la Conselleria de Economía denunciando que la convocatoria no se ha realizado ni en tiempo ni forma, por lo que consideran que no cumple con los preceptos de legalidad.