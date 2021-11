El Black Friday es el disparo de salida del consumo navideño. La fecha ha dejado de ser un día de descuentos para consolidarse como periodo de rebajas flexible según las estrategias de cada cadena. El Black Friday durará de 19 a 28 de noviembre para FNAC. Otras firmas como El Corte Inglés se reservan más, ante una situación que confiesan ha sido "muy buena" en las últimas semanas y con una gran actividad comercial presencial. El Black Friday se concentrará en El Corte Inglés en cuatro días de venta.

El indudable auge del comercio 'on line' no merma la capacidad de atracción del comercio físico. Un 64% de los consumidores planea comprar en tiendas físicas, según un estudio realizado por Johnson Controls, y el 59% en tiendas 'on line', datos que corroboran la intuición de que los compradores compran indistintamente de forma omnicanal, en función de necesidades puntuales, costes de oportunidad y precios atractivos.

En la pasada campaña de Black Friday los precios estuvieron más bajos la última semana de octubre que la última de noviembre. La Organización de Consumidores y Usuarios corrobora esa percepción y asegura que sus controles detectaron en el 2020 que los precios subieron el 2,6% de media durante la semana de Black Friday. En el comercio se respira efectivamente la sensación de que las ventas van bien y no hay motivos para desatar una guerra comercial y erosionar innecesariamente los márgenes.

Hábitos de compra

Sobre el adelanto de las compras, la mayoría de estudios han apostado en las últimas semanas por una tendencia a adquirir algo más de lo habitual en las semanas previas a la Navidad. El 62% de los españoles reconocen que tiene previsto adelantar sus compras navideñas para aprovechar los descuentos del Black Friday, según un estudio realizado por Privalia, parte de Veepee, sobre los hábitos de compra durante esta jornada de descuentos. En concreto, el informe muestra que el 29% de los españoles aseguran que comprarán más en esta ocasión que el año pasado, mientras que el 57% realizará unas compras similares al 2020, lo que confirma una intención de compra cada vez mayor. De esta forma, el 24% de la población tiene previsto realizar un gasto superior a los 300 euros, un porcentaje que ha crecido cinco puntos respecto al 2020, mientras que la inversión media en esta cita de descuentos rondará entre los 100 euros y los 300 euros para el 58% de los consumidores, una cifra que se mantiene estable respecto al año pasado (57%). Las categorías más demandadas este año serán la ropa (72%), el calzado (55%), la moda infantil y la tecnología (31%). El carrito de la compra de esta edición también contará con artículos de deporte (29%), accesorios (25%) y juguetes o videojuegos (24%). Según este informe de 'Black Friday' de Privalia, el móvil repite como canal preferido de compra, así un 66% realizará sus compras a través de sus smartphones y un 46% mediante su ordenador. De hecho, las compras 'online' representarán el 86% del total.

Ricardo Goizueta, máximo responsable del área digital y de comercio electrónico de El Corte Inglés, la actual campaña invernal se muestra muy positiva gracias al impulso de la venta 'on line', pero prevalece la sensación de que hay todavía muchas incertidumbres sobre la evolución de los hábitos del consumidor.

El 30% de las compras del año

Un estudio europeo impulsado por la firma logística Packlink asegura que durante los meses de noviembre y diciembre se acumulan en torno al 30% de las ventas a nivel global en términos de facturación, más si se incluye Reyes. Estas fechas son "la ocasión preferida para las compras" para el 67% de la población, con los productos tecnológicos (52%) y prendas de vestir (48%), que encabezan las listas de más vendidos entre los españoles.

Los expertos de Packlink detectan además de un incremento del peso de la venta 'on line' una creciente 'Amazondependencia' en España. Los consumidores prefieren grandes 'marketplaces' como Amazon, Aliexpress o El Corte Inglés para realizar compras 'on line' frente a la oferta del pequeño y mediano comercio o las tiendas especializadas. Pese a que casi dos de cada tres españoles (64%) siguen prefiriendo la opción del 'marketplace', España se mantiene muy por debajo de penetración de los líderes en otros mercados como el italiano (89%) o el alemán (85%). La estrategia de El Corte de Inglés de unificar la oferta comercial de internet con la de las tiendas pretende afianzar ese modelo de negocio que aporta cotas de rentabilidad insospechadas hace pocos años.

Informes

La consultora especializada en 'marketplaces 'Tandem Up' prevé que las ventas durante Black Friday aumenten del orden del 10% hasta unos 200 euros por persona. Según sus previsiones, el 60% de las ventas se concentrarán en productos tecnológicos, seguido por los artículos de moda, belleza y hogar. Mónica Casal, consejera delegada de Tandem up, considera que los 'marketplaces' muestran una "indiscutible consolidación" y son capitales en canalizar las estrategias comerciales de las marcas.

Para Milanuncios, los españoles gastarán una media de 242 euros en Black Friday. Según los datos de este portal, el 76% de de los consumidores comprarán en Black Friday, y la mitad de estos lo hará 'on line'. Los datos de PcComponentes apuntan a que el 40% de los españoles comprarán en la promoción de la última semana de noviembre. Para la asociación Aecoc, que agrupa a más de 30.000 empresas de distribución y fabricantes, el 34% de los españoles planea adelantar sus compras navideñas a Black Friday. La firma Privalia apunta a que la intención de compra este año se traducirá en un gasto de entre 100 y 300 euros por persona (el 24%, 300 euros o más).