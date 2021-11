Durante la asamblea electoral del Fórum de AEFA, celebrada el pasado viernes en el restaurante Santa Luzia de Sant Joan d´Alacant, se produjo el nombramiento de Manuel Ríos Arias como nuevo presidente de este organismo.

Ríos Arias, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Alfonso X El Sabio, cuenta con un Máster en Gestión Comercial y un Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros ambos por ESIC.

El nuevo presidente, que se ha formado en el Programme for Leadership Development de ESADE, cuenta con una extensa trayectoria profesional en el área comercial y de gestión en empresas internacionales y nacionales como Arvato Systems, Adecco o Steer Davies Gleave. En 2011 emprendió la creación de Mohure y en 2016 cofundó Menosquince. Además, es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante desde 2018.

Cabe destacar que Ríos Arias ha sido miembro de la última Junta Directiva del Fórum de AEFA y mantiene una estrecha vinculación con el mundo de la empresa familiar. El nuevo presidente, tercera generación del Grupo Vectalia, sustituye en el cargo al gerente de Cubierta Solar, Luis Navarro, que asumió el cargo de presidente del Fórum en 2017, quien dirigió palabras de agradecimiento a «todos los que han formado parte del Fórum de AEFA con anterioridad, ya que sin su compromiso, sin su esfuerzo y dedicación, hoy no estaríamos aquí».

También ha dado las gracias a las personas que han formado parte de su Junta Directiva y a la presidenta de AEFA, Maite Antón, puesto que «sin ellos nada de lo que habéis visto hubiera sido posible».

Por su parte, Ríos Arias puso el foco en la relevancia de su nuevo cargo: «Supone una gran responsabilidad por lo que significa AEFA y su Fórum, y por estar a la altura de mis predecesores además de un gr.an orgullo por representar a las nuevas generaciones de las empresas familiares de esta provincia».

«Nuestro principal reto es implicar a una mayor número de miembros de las nuevas generaciones»

Manuel Ríos Arias, nuevo presidente Fórum AEFA

– ¿Qué supone para usted asumir la presidencia del Fórum de AEFA?

La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) es, a mi juicio, una de las más prestigiosas organizaciones empresariales de nuestra provincia, la primera de carácter provincial que se constituyó, en el año 1995, tras la formación del Instituto de Empresa Familiar en 1992, y una de las que tiene un mayor número de empresas asociadas, entre las que componen esta red de Asociaciones Territoriales.

Por otra parte el Fórum de AEFA compuesto por más de 150 miembros entre 20 y 45 años de edad, de estas empresas familiares, es uno de los organismos más activos, gracias a la labor de los presidentes que me han precedido. Con estos antecedentes y siendo como soy, tercera generación en la empresa familiar, el que las personas que componen el Fórum de AEFA, me hayan elegido para asumir la presidencia, supone para mí, en primer lugar, una gran responsabilidad por lo que significa la organización, y por estar a la altura de mis predecesores, y en segundo lugar un gran orgullo por representar este Fórum y a los más jóvenes de las empresas familiares.

– ¿Qué retos se marca como nuevo presidente del Fórum?

Antes que nada, señalar que los nuevos retos, vamos a marcarlos como Junta Directiva. Creo que es muy importante trabajar como equipo y la implicación de todos los que formemos la Junta Directiva y por supuesto de todos los miembro del Fórum.

El Forum Familiar es un espacio para los miembros más jóvenes de las empresas asociadas a AEFA y que componen la siguiente generación. El Fórum tiene dos objetivos fundamentales: uno es ser un lugar de diálogo e intercambio de experiencias y relaciones personales, y otro, ofrecer formación a sus miembros como futuros propietarios, directivos o accionistas.

Además de mantener las líneas de trabajo de los presidentes que me han precedido y que tan buenos resultados han obtenido, tal y como indicaba al principio, nuestro principal reto es implicar a un mayor número de miembros de las nuevas generaciones, adaptando las acciones que realizamos a los intereses de todos ellos, trabajen o no trabajen en sus empresas familiares, ya que estos jóvenes representan la continuidad generacional de las empresas.

– ¿Qué cree usted que puede aportar a esta nueva etapa del Fórum?

Perteneciendo a la tercera generación de una empresa familiar, he tenido la suerte de poder desarrollar mis propios proyectos empresariales, por lo que hablar de emprendimiento y de creación de empresas no me resulta ajeno. Esta circunstancia, que también se produce en algunos de mis compañeros del Forum, puede facilitar la identificación de qué asuntos son los de mayor interés general y aportar mi experiencia empresarial para ayudarles en sus proyectos personales y familiares.

– ¿Cree que la sociedad alicantina conoce suficientemente bien la labor que realizan las empresas familiares en esta provincia?

El Instituto de Empresa Familiar realizó un estudio en 2015, el más importante realizado hasta la fecha, que recogía que el 90% de las empresas de nuestro país son empresas familiares y que 7 de cada 10 puestos de trabajo privados lo crean estas empresas.

En AEFA continuamos dicho estudio en 2019 sobre las empresas familiares de nuestra provincia, incrementándose dicho porcentaje al 92%, datos que demuestran la importancia de la empresa familiar para nuestra economía. AEFA lleva trabajando más de 25 años para que la sociedad y nuestras administraciones públicas, que deben legislar para evitar obstáculos a la continuidad de las empresas familiares, sean conocedoras de estas circunstancias.

– Usted es empresario familiar y conoce cómo es la empresa familiar alicantina. ¿Cuáles cree que son sus principales fortalezas? ¿Y sus debilidades?

Me considero afortunado por ser parte de una empresa familiar con tanto arraigo en Alicante como es Vectalia. En ella he visto todo aquello que conforman las principales fortalezas de la empresa familiar: la unión, el entusiasmo, la confianza, el compromiso o el sacrificio, entre otras, y creo que estas fortalezas se repiten en muchas de las empresas familiares de nuestra provincia.

Lamentablemente también es cierto que no siempre se dan estas circunstancias y que eso hace que un número muy importante de empresas familiares desaparezcan en el tránsito de la segunda a tercera generación.

– ¿Qué haría falta cambiar para que los jóvenes encontraran más facilidades a la hora de emprender?

Partamos de la base de que emprender no es nada fácil. Iniciar un proyecto empresarial es algo muy complejo y requiere formación, esfuerzo, trabajo, dedicación y muchas horas de insomnio, aunque es tremendamente satisfactorio.

Iniciar mi propio proyecto empresarial es una de las mejores decisiones que he tomado. Dicho lo anterior, si queremos que la gente joven elija este camino en primer lugar debemos impulsar que la sociedad valore el emprendimiento, que formemos a los más jóvenes a que tengan esa inquietud y se enfrenten a esa decisión con los conocimientos suficientes y por supuesto, aunque esto no debe ser solamente para los emprendedores, sino para todos aquellos que tengan una iniciativa empresarial, eliminar todo aquello que por burocracia o porque sea innecesario obstaculice estas iniciativas y crear mecanismos de apoyo económico y financiero, ya que tal y como decía anteriormente, cuantas más empresas tengamos, más empleo se creará y más próspera será nuestra sociedad.