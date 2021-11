FacePhi será la responsable de los sistemas de verificación de identidad mediante reconocimiento facial que se aplicará en los aeropuertos de Aena, tras ganar la licitación pública que había lanzado el gestor para el "suministro y actualización de una solución de biometría facial" para los recintos que controla.

Así lo ha comunicado este lunes la propia tecnológica alicantina, que señala que el contrato inicial cuenta con una duración de cuatro años, por un importe total de aproximadamente 1,5 millones de euros.

Esta adjudicación supone un importante paso en la expansión del negocio de la firma que dirige Javier Mira, ya que Aena es uno de los principales operadores aeroportuarios a nivel muncial por número de pasajeros. Además de los aeropuertos españoles, la firma presidida por Maurici Lucena también gestiona otros aeropuertos en Reino Unido –Londres-, México y Brasil.

La tecnológica será la responsable de proveer sus soluciones de onboarding digital y autenticación que se aplicarán a los diversos procesos de gestión de pasajeros y de empleados en los diferentes aeropuertos de Aena, que se llevarán a cabo exclusivamente con el conocimiento y consentimiento previo del usuario y excluyendo su uso para videovigilancia, según recalcan desde la compañía.

De esta manera, FacePhi será la encargada de aportar soluciones digitales para las distintas fases por las que un pasajero pasa durante su experiencia en un aeropuerto: desde el registro, el check-in y el acceso a la zona de control o salas VIP, hasta el mismo momento del embarque. Esto permitirá agilizar los trámites para los viajes y mejorar la experiencia del pasajero, evitando aglomeraciones y reduciendo el contacto físico tanto con el personal del aeropuerto como con otros pasajeros, entre otras ventajas.

Por otro lado, Aena, también extenderá el uso de esta tecnología a los procesos internos de gestión y operación de sus empleados, como la realización de actividades de mantenimiento, seguridad o servicios. De esta forma, se reforzará la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones en su conjunto, además de evitar el uso de tarjetas identificativas de papel o plástico, con el consiguiente beneficio medioambiental y reducción de residuos.

Sólo con consentimiento

Desde la compañía alicantina señalan el "carácter ético e inclusivo" de su tecnología, gracias a un diseño "que evitará cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o etnia". Además, su uso se limitará a procesos de onboarding y de autenticación que requieren del conocimiento y consentimiento previo del usuario, mejorando la protección y privacidad en el tratamiento de sus datos.

La integración de estos procesos no implicará, en ningún caso, acciones de reconocimiento facial no autorizado aplicado a vigilancia, dado que esta actividad no se corresponde con el estándar de biometría ética impulsado por la compañía española.

"Para FacePhi, la firma de este contrato con uno de los mayores gestores aeroportuarios a nivel mundial es muestra de que nuestra hoja de ruta cumple los objetivos marcados de crecimiento y expansión hacia nuevos sectores y mercados, logrando que nuestra tecnología llegue cada vez a más personas", ha señalado Javier Mira, presidente y CEO de FacePhi.

FacePhi es la empresa española líder en tecnología para la verificación de identidad, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Con una proyección global, la compañía tiene presencia en más de 25 países, ha realizado más de dos billones de autenticaciones, y cuenta con una fuerte implantación en el sector bancario. El impulso de la biometría para mejorar la experiencia de clientes y el respeto al derecho a la privacidad de los datos de los particulares son la seña distintiva de la firma.