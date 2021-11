Los bufetes alicantinos aumentan su presencia en el directorio de Best Lawyers

Así, en el caso de Devesa & Calvo, son ocho los profesionales incluidos. Entre ellos, el propio David Devesa, CEO y socio fundador del despacho; José María García Guirao, socio director del Área fiscal; Sebastián Crespo, abogado socio del Área de litigación y concursal; Miguel Calvo, socio del Área fiscal; así como Horacio Alonso y Juan José Cortés, estos dos últimos of Counsels de la firma para las Áreas de Derecho administrativo y compliance, respectivamente.

También constan entre los abogados reconocidos por Best Lawyers, para su categoría “Ones to Wacht”, María Roldán, letrada asociada del Área mercantil, y Guiomar Díaz, letrada y economista asociada del Área fiscal, según ha informado el propio bufete. Estos reconocimientos se suman a los recientemente obtenidos por Pablo Miralles, letrado de Área laboral y la mencionada Guiomar Díaz, como finalistas nacionales de los premios Iberian Lawyer Fourty Under Fourty, del pasado mes de septiembre.

Precisamente Devesa & Calvo Abogados anunciaba el pasado lunes la incorporación de tres nuevos profesionales a la firma: Patricia Carrera, abogado senior del Área mercantil, Hipòlit Borràs, abogado y economista del Área fiscal y Ainhoa Escolano, jurista del Área laboral.

Por su parte, Sánchez Butrón da un salto cualitativo importante incrementando su número de abogados reconocidos hasta lograr situar a seis de sus letrados -dos más que en la pasada edición- en su ranking, obteniendo además dos de ellos la consideración de Lawyer of the Year, el máximo galardón individual que otorga el directorio destacando como mejor abogado de España en su especialidad.

De este modo, tanto Gloria Pareja como Pedro Antonio Román no solo vuelven a ser incluidos en el directorio sino que además logran alzarse como Lawyer of the Year 2022 en Litigios y Urbanismo respectivamente. También repiten el CEO del despacho Cayetano Sánchez en Urbanismo y Pedro Zapata en dos especialidades, Derecho Administrativo -donde ya había sido reconocido en las ediciones previas- y logrando ser incluido también en Urbanismo.

Mariángeles Fernández entra por vez primera en el ranking, siendo reconocida en Derecho Penal. Por su parte, José Manuel Moreno destaca en el área de Derecho Inmobiliario en la nueva categoría de Best Lawyers Ones to Watch, dirigida a profesionales del derecho con menos de 8 años en ejercicio.

En el caso de Garrigues, Best Lawyers destaca en Alicante a Álvaro Bertrán, Antonio Ruiz, Jaime Escrivá, Juan Antonio Pacheco y Miguel Ángel Castejón, del Departamento Tributario; Gonzalo Martín Gullón y Ramón Jareño, del Departamento Mercantil; Ignacio Pérez Valero, Inés Abad y Pablo de la Vega, del Departamento de Litigación y Arbitraje, y Rubén Navarro, del Departamento de Derecho Administrativo. En la categoría Ones to Watch destaca a Nicasio Abellón, del Departamento Laboral; Antonio Seva e Isabel Andergren, del Departamento Tributario; Patricio Aranega, del Departamento de Litigación y Arbitraje; Maria Carbonell, del Departamento de Derecho Administrativo, y Maria Ferrer y Yizeth Karime Rodríguez Trujillo, del Departamento Mercantil.

En toda la Comunidad son 36 los abogados de Garrigues que entran en el directorio, más 12 en la nueva categoría llamada Ones to Watch, donde aparecen aquellos abogados que, de manera temprana en sus carreras (entre 5 y 9 años de experiencia), son reconocidos como profesionales excepcionales, según esta firma.