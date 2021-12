Alicante concentra la mitad de la ayudas del Plan Resistir

La provincia de Alicante concentra hasta la fecha la mitad de las ayudas concedidas por la Generalitat a empresas y autónomos cuyo negocio se ha visto afectado por la pandemia a través del denominado Plan Resistir. En concreto, los beneficiarios de la provincia han recibido hasta la fecha 116,06 millones de euros, del total de 231,67 millones que se han aprobado en el conjunto de la autonomía, de acuerdo con los datos de la Conselleria de Hacienda, recogidos por Europa Press.

En total, la administración autonómica ha resuelto favorablemente 11.544 solicitudes, de las que 6.754 corresponden a autónomos, mientras que otras 4.742 son de empresas y 48 de grupos consolidados. Mientras que los primeros obtienen una ayuda directa de hasta 3.000 euros, en el caso de las compañías y los grupos las ayudas oscilan entre los 4.000 y los 200.000 euros.

Por provincias, Alicante es la que acumula un mayor importe de ayudas concedidas, 116,06 millones de euros, lo que representa el 50,09% de la cuantía total. Además, se trata de la segunda provincia en número de beneficiarios (4.884, el 42,31%) lo que implica que es la que ha recibido ayudas de mayor volumen.

En total, 2.673 autónomos de la provincia de Alicante han resultado beneficiadas de las ayudas directas del Plan Resistir Plus por importe de 14,83 millones de euros; 98,34 millones de euros han recibido 2.192 empresas y 2,89 millones de euros un total de 19 grupos consolidados de la provincia.

Valencia, por el contrario, es la provincia que tiene, hasta el momento, mayor número de empresas o autónomos beneficiados, con un total de 5.418 (el 46,93%), que han recibido un total de 95,52 millones de euros (el 41,23% del importe concedido).

Por modalidad empresarial, 3.334 autónomos y autónomas de la provincia han resultado beneficiarios por importe de 14,71 millones de euros, mientras que las 2.055 empresas han obtenido un total de 77,01 millones de euros. Finalmente, los grupos consolidados de Valencia han sido 29, por un importe total de 3,80 millones de euros.

En la provincia de Castellón, se han registrado un total de 1.242 beneficiarios y beneficiarias (el 10,76%), por un importe total de 20,10 millones de euros. De ellas, 747 solicitudes resueltas favorablemente corresponden a personas autónomas, por valor de 3,01 millones de euros y 495 solicitudes a empresas, por un montante de 17,08 millones.

Nueva convocatoria

La directora general de Modelo Económico, Dolors Furió, ha incidido en que la prioridad sigue siendo "intentar llegar al mayor número posible de empresas y autónomos beneficiarios, respetando los criterios establecidos en la normativa estatal que regula las ayudas y proceder a su resolución y abono cuanto antes".

Asimismo, ha animado a todas las personas autónomas y empresas que se han visto afectadas por la pandemia a que "presenten su solicitud en esta tercera convocatoria en un momento clave como el actual en el que debemos ayudar a nuestra economía a afrontar la recuperación desde bases sólidas".

La Generalitat Valenciana modificó el pasado viernes el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias y bases del Plan Resistir Plus, para abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes entre el 4 y el 13 de diciembre, así como para flexibilizar alguno de los requisitos incluidos en las bases, con arreglo a la modificación del Real Decreto Ley que hizo a finales de septiembre el Gobierno.

El plazo de presentación de solicitudes de esta nueva convocatoria finaliza el próximo lunes 13 de diciembre a las 23.59 horas. Desde el pasado sábado se han registrado un total de 962 nuevas solicitudes que deberán resolverse antes del 31 de diciembre.

Entre las novedades, pasarán a ser subvencionables los costes fijos incurridos, aun cuando no hayan sido determinantes de pérdidas contables. Por otra parte, se amplía hasta el 30 de septiembre el periodo de devengo de la deuda y de los costes fijos, siempre y cuando correspondan a contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

Además, se permite a empresas que hayan obtenido resultado negativo neto en 2019 que puedan acceder a estas ayudas, siempre y cuando presenten en 2018 un resultado positivo y cumplan el resto de requisitos.

Por ello, la directora general ha hecho un llamamiento a todas las personas autónomas y a todas las empresas afectados por la pandemia a que presenten su solicitud o a que realicen, en su caso, una ampliación de la misma para incorporar facturas pendientes o costes fijos del nuevo periodo de cobertura de las ayudas.

Igualmente, Dolors Furió ha recordado que todos aquellos cuya ayuda fue denegada por no cumplir el requisito de no haber obtenido rendimiento neto negativo en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2019, tienen ahora la oportunidad de optar a las ayudas presentando una nueva solicitud, siempre y cuando no hayan obtenido rendimientos netos negativos (IRPF) o base imponible negativa (IS) en 2018, sin perjuicio del resto de requisitos.