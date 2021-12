El directorio Leaders League destaca a Sánchez Butrón Abogados entre los mejores despachos de España

El reconocido directorio francés Leaders League, uno de los más prestigiosos e influyentes del mundo jurídico y empresarial a nivel internacional, ha incluido por segundo año consecutivo a Sánchez Butrón Abogados en su ranking The Best Law Firm for Real Estate in Spain 2022, destacando al CEO del despacho, Cayetano Sánchez, entre los 34 mejores letrados del país en el área inmobiliaria.

Un reconocimiento que se suma al que recibió el despacho el pasado mes de noviembre, cuando por tercer año volvió a sobresalir en el directorio jurídico norteamericano Best Lawyers, obteniendo dos Lawyers of the Year -el máximo galardón individual que otorga este directorio- e incluyendo al propio Cayetano Sánchez en Urbanismo y a los letrados Gloria Pareja en Litigios, Pedro Zapata en Derecho Administrativo y Urbanismo, Pedro Antonio Román también en Urbanismo, María Ángeles Fernández en Derecho Penal y José Manuel Moreno en Derecho Inmobiliario. Desde la firma destaca que "este nuevo reconocimiento refuerza el compromiso de Sánchez Butrón Abogados con la excelencia, innovación, dedicación y buena praxis en el ejercicio de la profesión". Para ello, el despacho cuenta con un equipo de más de 30 profesionales y tres of counsels. Los diferentes rankings de Leaders League analizan el mercado legal y financiero de más de 40 países, destacando a los mejores profesionales de cada uno de ellos a través del reconocimiento y reputación de las firmas evaluadas, con criterios cuantitativos y cualitativos de los casos trabajados, además del prestigio y la diversidad de sus clientes.