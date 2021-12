Las novedades de Mercadona siempre se hacen esperar. Conocer los últimos productos que ha puesto a la venta la cadena valenciana siempre es del agrado del cliente, o del "jefe" como les gusta denominarlos a Juan Roig. Pero en esta ocasión parece que el nuevo producto que hemos conocido no ha triunfado mucho. No tanto por el pan en sí, si no por el precio de venta al público.