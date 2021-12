El deseo de alcanzar la jubilación puede hacer que los últimos años de la vida laboral de un trabajador se hagan cuesta arriba. Alcanzar la edad de jubilación en España para disfrutar del tiempo libre es el anhelo de muchos trabajadores, pero cumplir los 65 años no es sinónimo de convertirse en jubilado. Existen muchos trabajadores que no se podrán retirar hasta, al menos, cumplir los 66 años. Esto se debe a uno de los requisitos fundamentales para la jubilación: los años cotizados. Muchas personas tienen un periodo de cotización suficiente para cobrar la pensión pero, no alcanzan los años necesarios para disfrutar la jubilación anticipada, tanto de forma voluntaria como por el cese o despido del trabajo.