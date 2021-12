Luis Vadillo: «El sistema seguirá pagando pensiones en el futuro pero la cuestión es si esa pensión será suficiente»

¿Cuáles son las perspectivas de jubilación de la generación conocida como los baby boomers en la Comunidad Valenciana?

El Instituto BBVA de Pensiones acaba de publicar la X encuesta sobre pensiones, que recoge la percepción que una generación tan numerosa como la del baby boom tiene acerca de su jubilación y del sistema de pensiones. Las cifras nos muestran que los baby boomers no tienen una idea optimista de este momento. En la Comunidad Valenciana, como en el conjunto de la población nacional, siete de cada diez baby boomers considera que la vida de los jubilados de su propia generación será peor que la de los actuales jubilados. La mayoría también piensa que tendrá que jubilarse más tarde y que tendrá menor pensión. Además, ocho de cada diez entrevistados activos, es decir, que trabajan o están desempleados, piensa que van a tardar más años en jubilarse (80%), mientras que dos terceras partes (67%) cree que va a cobrar pensiones más bajas.

¿Qué opciones tienen a su alcance (jubilación anticipada, jubilación forzosa, etc.)?

De acuerdo a la encuesta, a muy pocos valencianos les gustaría trabajar más allá de la edad de jubilación, y la mitad de los entrevistados optaría por jubilarse tan pronto tenga asegurada una pensión de jubilación que le permita cubrir sus gastos básicos. En realidad cualquier trabajador puede jubilarse de forma anticipada, pero tiene que asumir que su pensión será menor y, en ocasiones, puede sufrir un gran recorte. Puede que esta pensión sea suficiente para costear su vida futura, en caso contrario, tendrá que complementarlo con ahorros privados. Si decide optar por no jubilarse, la edad de jubilación son 67 años desde la última reforma llevada a cabo por el Gobierno en 2013. Desde este año, la prolongación de la edad de jubilación es progresiva hasta el año 2027. De este modo, en 2021, la edad legal de retiro es de 66 años y a partir de ahí cada año se suman dos meses hasta llegar a los 67 años.

¿Cuál es la opinión de los mismos sobre su futuro?

Los baby boomers no temen no percibir pensión, pero al menos uno de cada dos (54%) alberga dudas respecto a si cobrará la prestación vitaliciamente, es decir, desde el momento de la jubilación hasta el final de sus días. A muchos también les genera dudas la estabilidad de su propio empleo, ya que un 54% cree que mantendrá su actual empleo hasta la jubilación, mientras que casi la mitad piensa que no lo mantendrá (23%). Y como comentaba al principio, la idea generalizada es que su situación será peor que la de sus padres, ya que a su juicio, tendrán que trabajar más y cobrarán menor pensión.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan?

La jubilación de la generación de los baby boom es uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta el sistema. El sistema público de pensiones español es un sistema de reparto, por el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados en cada momento. Por tanto, su equilibrio depende mucho de la estructura demográfica. Esta estructura ha evolucionado y, como decía, en los próximos años viviremos la jubilación de una generación muy numerosa, con carreras laborales largas con sueldos relativamente elevados, con una mayor proporción de mujeres que han cotizado y que, además, es una generación que va a vivir más años que las generaciones anteriores, es decir que cobrarán pensión durante más tiempo. El sistema seguirá pagando pensiones en el futuro pero la cuestión es si esa pensión será suficiente. Por tanto, es el reto principal al que se enfrenta esta generación, así como la de ahorrar para su jubilación y mejorar con ello su salud financiera.

¿De qué opciones disponen para compensar una posible disminución de su capacidad adquisitiva?

Deberíamos tener un mayor hábito de ahorrar y planificar, como hacían nuestros padres y abuelos. Es fundamental que lo tengamos presente, ya que nos va a permitir gestionar desde nuestro día a día, hasta ahorrar para hacer frente a imprevistos, planes de futuro y nuestra jubilación. Todos tenemos que tener claro que gestionar la salud financiera está al alcance de todos, no es una cuestión de edad o de ingresos, es una cuestión de concienciación. Es recomendable comenzar a ahorrar desde edades tempranas. Nuestra vida laboral es muy larga si comenzamos a trabajar temprano y es recomendable ahorrar desde el comienzo, con lo que nuestra capacidad económica nos lo permita, así como de manera continua, mes a mes, ya que nos resultará más fácil.

¿Qué alternativas o complementos a las pensiones ofrece BBVA?

Tradicionalmente se ha vinculado el ahorro para el momento de la jubilación con los planes de pensiones, que son vehículos especialmente diseñados para la jubilación, pero entendemos que el foco debe ir más allá del producto o vehículo concreto y centrarse en la importancia -y necesidad para la mayoría- de ahorrar. A partir de este 2021, esto cobra todavía más relevancia, ya que con las modificaciones en el ámbito de las aportaciones individuales a planes de pensiones, estos vehículos ven limitada muy sensiblemente la cantidad de aportación y, en la misma línea, su atractivo fiscal, lo que puede desincentivar el ahorro previsional. Para todas las personas que deseen complementar su aportación a planes de pensiones más allá de los 2.000 euros de límite anual (1.500 euros a partir del año que viene, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado), existen alternativas como los fondos de inversión o las carteras de gestión discrecional. Los fondos de inversión son una alternativa interesante por sus similitudes con los planes de pensiones, ya que proporcionan, además, al inversor la posibilidad de seleccionar la misma estrategia en ambos productos. Asimismo, presentan algunas diferencias, como la liquidez, que puede ser un aliciente para ciertos ahorradores. Las carteras de gestión discrecional permiten al ahorrador delegar las decisiones de inversión en un vehículo que aporta diversificación y la flexibilidad de la gestión activa. En el mercado español, y particularmente en BBVA, contamos con un amplio catálogo con soluciones de inversión diversificadas y a medida de cada cliente.