Las empresas tendrán tres meses para adecuar los contratos a la reforma laboral

El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva reforma laboral. Los agentes sociales dieron el visto bueno a un texto que recoge de forma fidedigna lo que se había pactado en la mesa de diálogo: la penalización por contrato temporal sólo se aplicará a los que duren menos de un mes, se mejoran hasta el 40% las exoneraciones a las empresas que hagan ERTE sectoriales y las nuevas reglas de contratación entrarán en vigor en tres meses.

El Gobierno dará tres meses a las empresas para adaptar sus contratos temporales a la reforma laboral, mientras que la duración máxima de los contratos por obra y servicio será de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma. Esta es una de las principales medidas de la nueva reforma laboral acordada con la patronal CEOE y UGT y CC OO que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que se prevé su entrada en vigor hoy, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ahora habrá un dura negociación en el Congreso para lograr apoyos. «Hoy -por ayer- no es un día cualquiera. No miento si les digo que es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura. Frente al no por el no de la primera fuerza de la oposición, lo que hoy -por ayer- hacemos cambia el rostro de la precariedad en nuestro país», celebró la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en compañía del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El pacto alcanzado la semana pasada supone modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP en 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial.

El salario mínimo seguirá en 965 euros al mes

El Gobierno también aprobó ayer la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 965 euros al mes hasta que se negocie un nueva cuantía con sindicatos y empresarios. De esta forma, 2022 arrancará con un salario mínimo de 965 euros mensuales por catorce pagas, aunque la intención del Ejecutivo es que siga subiendo para cumplir el compromiso de alcanzar al final de esta legislatura el 60% del salario medio. Con la reforma laboral aprobada, el Ejecutivo central, la patronal y los sindicatos abrirán ahora la negociación del salario mínimo.