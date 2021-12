Las placas solares están en auge y con ellas la demanda de trabajadores que sepan instalarlas. El mercado de las energías renovables se está viendo fuertemente impulsado por las ayudas europeas, lo que asegura un entorno de crecimiento: un contexto en el que las empresas se suman a ofrecer cada vez más servicios de este tipo. Es aquí justo donde está tu hueco para trabajar. Consigue los conocimientos que necesitas para trabajar como instalador de placas solares térmicas en el curso gratuito de Alicante al que te puedes incorporar hasta el próximo 10 de enero.

Los salarios para estos puestos rondan entre los 20 y 30 mil euros brutos anuales

No hay duda de que es una muy buena opción. Los sueldos para los instaladores, según las últimas ofertas publicadas en un conocido portal de empleo, oscilan entre los 20.000 y los 26.000 euros brutos al año, aunque hay algunas que incluso pasan estas cifras.

Cada vez son más las nuevas compañías que surgen para dedicarse a la instalación de estos paneles, algo que se une al crecimiento de las empresas ya consolidadas que se dedican con empeño a esta labor. ¿Por qué? Muy fácil. Los particulares se están animando más a comprarlas.

Los paneles solares térmicos son la manera más sostenible de contar con agua caliente

Lo cierto es que los paneles solares térmicos son una manera tremendamente útil de contar con calefacción en casa, o de tener agua caliente para la ducha, lavar los platos o lavar la ropa. También para industrias que necesitan agua caliente en sus procesos o para distintos usos en empresas agrícolas.

Conviértete en técnico de energías alternativas

En realidad, estamos hablando de placas solares, pero es mucho más que eso. Con la formación totalmente gratuita que ofrece la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA), en el curso “Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas”, podrás trabajar en muchos otros puestos. Todos ellos muy demandados por las entidades.

Te dejamos algunas de las ocupaciones que puedes tener cuando acabes el estudio de la materia:

Trabajar como técnico de sistemas de energías alternativas.

Instalador de energía solar por tuberías.

por tuberías. Montador de placas de energía solar, de instalaciones solares térmicas y de energía solar térmica.

¡Espera! Si no te convence esta salida laboral, quizás te interese saber que hay otros siete cursos gratis que puedes empezar a cursar muy pronto (antes del 10 de enero) y que facilitarán muchísimo tu salto del paro al empleo en Alicante.

Las placas: el futuro que ya está aquí

Los expertos lo tienen muy claro: no ha habido mejor momento para sumarse a esta energía. Hablamos de la opción más económica y ecológica para producir agua caliente de entre todas las existentes en la actualidad.

Estas condiciones se dan porque, en este momento, el precio de la luz está disparadísimo, y también, más importante aún, por la relevancia de las cuantías con las que las administraciones apoyan a quienes deciden dar este paso hacia la sostenibilidad. El terreno es certero: durante los próximos años esto solo irá a más.

La formación oficial que ofrece FEMPA te da todas las herramientas para que, el día que la concluyas, las empresas quieran contar contigo, quieran tenerte en sus plantillas.

Además de pasar por clases en las que aprenderás cuestiones sobre el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, tendrás la suerte de realizar prácticas en una de las más de 400 empresas instaladoras de la provincia asociadas a FEMPA.

Aprovecha la oportunidad y toma las riendas

Puede no resultar fácil decidir aventurarse en un nuevo campo como este; quizá no habías barajado nunca antes esta opción. Es más, quizá ni siquiera habías oído hablar del crecimiento del sector o puede ser que no tengas nada claro las cuestiones que tienen que ver con los paneles o el calentamiento del agua. En fin, que todo esto de los “tubos y cables” puede parecer un lío complejo y lejano a priori.

Pero eso no importa. Si sientes curiosidad por esta salida profesional, aprovecha e infórmate más antes de descartar.

La oportunidad está abierta hasta el próximo día 10 de enero. Puede ser tu salto definitivo del envío masivo de currículums sin freno a un empleo estable y bien remunerado.

Requisitos para apuntarse a los cursos

Para poder acceder a estos cursos gratuitos de FEMPA, financiados por Labora, el servicio de empleo y formación de la Generalitat Valenciana, es necesario que tengas el requisito académico de acceso (ESO, FPI, 2º BUP...) y cumplas al menos una de estas dos condiciones:

Estar en situación de desempleo y estar inscrito en el SERVEF.

Estar en situación de ERTE.

Consulta más información, así como condiciones y requisitos, en la web oficial de la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA), donde se imparten todas estas formaciones. En todos los cursos mencionados en este artículo te puedes incorporar el 10 de enero.

Localización:

Más información:

Teléfono: 965 150 300

Mail: fempa@fempa.es