Parece que la declaración de la renta 2021 queda un poco lejos, sin embargo es importante tomar ciertas medidas para ahorrar impuestos antes de que termine el ejercicio de este año y, de esta manera pagar menos a Hacienda en la próxima declaración. Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado a conocer una serie de recomendaciones y consejos legales para pagar menos impuestos a través de 10 trucos fiscales que debes realizar antes del 31 de diciembre. Te contamos cómo pagar menos impuestos según la OCU.

1. No te olvides de las deducciones autonómicas

Existen muchos tipos de gastos que pueden suponer un ahorro en el IRPF si sabemos cómo deducirlos, como la guardería de tus hijos, los gastos educativos, el abono del transporte público o el alquiler. Para poder deducir estos gastos es necesario asegurarse en primer lugar de las deducciones fiscales que te corresponden en función de tu comunidad autónoma y así hacer uso de ellas. Aunque debes tener en cuenta que gran parte de estas deducciones autonómicas solo se conceden si el contribuyente no sobrepasa ciertos límites de ingresos. En el siguiente gráfico puedes ver algunas de las deducciones autonómicas más comunes.

2. Comunica cualquier cambio en tu situación familiar

Otra forma de ahorrar en tus impuestos es recordar que debes informar a tu empresa o empleador de cualquier cambio en tu situación familiar. La cantidad de la retención del IRPF varía en función de las circunstancias familiares, entre otros factores. Por lo que si tienes un hijo, te divorcias o tienes un familiar con discapacidad a tu cargo debes informar a tu empresa lo antes posible para poder ajustar la retención del IRPF.

3. Cambia el salario en metálico por salario en especie

Si tienes ciertas retribuciones en especie como los seguros sanitarios, los vales de comida o los cheques de transporte y guardería, debes saber que muchas de ellas están exentas de pagar IRPF.

4. Revisa tus gastos del trabajo

Si pagas cuotas sindicales, cuotas al colegio profesional o si has tenido un pleito laboral y has pagado honorarios al abogado y procurador, esos gastos se deducen de los ingresos del trabajo, con lo que pagas menos por ellos.

5. Haz donativos

Las donaciones deducen, sobre todo si si las haces siempre a las mismas entidades. Por ejemplo, si haces donativos a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro puedes deducir un 80% sobre los primeros 150 euros, y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad.

6. Amortiza tu hipoteca

Si eres de los afortunados que tienen derecho a aprovechar la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, debes saber que te conviene amortizar hipoteca antes de que acabe el año. Si compraste tu casa antes de 2013, se deduce el 15% de lo pagado para comprar la vivienda, sobre un máximo de 9.040 euros (o de 18.080 si lo pagas con tu cónyuge y declaráis por separado). Por tanto, lo que fiscalmente interesa es amortizar anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite para así aprovechar íntegramente la deducción. Además, las comisiones por cancelación anticipada que cobran algunas entidades también son deducibles dentro de los 9.040 euros.

7. Espera a cumplir 65 años para vender tu casa

Si estás cerca de cumplir 65 años y te estás planteando vender o donar tu vivienda habitual, te interesa esperar hasta que los cumplas, pues la ganancia que obtendrás de la transmisión estará libre de impuestos. Si la vivienda está a nombre de los dos cónyuges, ambos deben ser mayores de 65 años, ya que de lo contrario solo estaría exenta la ganancia correspondiente al cónyuge que tenga esta edad.

8. Si eres arrendador, aprovecha los gastos de vivienda

Si eres propietario de un inmueble en alquiler, debes saber que puedes deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos hechos para obtenerla, como el IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… También son deducibles los gastos de reparación y conservación y los intereses de préstamos para la compra o mejora del inmueble, pero sin que puedan generar un rendimiento negativo.

9. Ahorra en el plan de pensiones

Las aportaciones de hasta 2.000 euros a un plan de pensiones reducen el IRPF. Aunque aportar a planes de pensiones puede no interesar a todos los contribuyentes. Por ejemplo, no es aconsejable para aquellos que obtienen rentas exclusivamente de alquileres de inmuebles, de productos bancarios o de ganancias derivadas de transmisiones patrimoniales, ya que este tipo de rentas no se reducen por aportar a planes de pensiones.

Sin embargo, esta opción sí es interesante para los que obtienen rentas que provienen del trabajo, de actividades profesionales o empresariales y de alquileres de inmuebles (siempre que además tengas rentas de los dos tipos anteriores). Si es tu caso, en tu próxima declaración, la cantidad máxima que podrás descontar por aportar a tu plan de pensiones será la menor de 2.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Si no puedes reducir todas las aportaciones por aplicarse este límite, podrás reducir el exceso en la base imponible general de los cinco ejercicios siguientes.

10. Compensa las pérdidas y ganancias

Si durante 2021 has obtenido ganancias con la venta o donación de bienes y a su vez acumulas pérdidas en otras inversiones, una forma de ahorrar en tu próxima declaración es materializar esas pérdidas para poder compensarlas con las ganancias, y viceversa.