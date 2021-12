La subida de los precios salva la campaña de uva del Vinalopó pese a caer la cosecha un 25%

El agroalimentario es uno de los sectores que mejor ha capeado el temporal de la pandemia, y la uva de mesa del Vinalopó no iba a ser menos. Eso sí, en esta ocasión ha sido por los pelos, porque la reducción de la cosecha, cercana al 25%, no hacía presagiar nada bueno. Sin embargo, la subida de precios registrada en los mercados ha salido al rescate de los productores, que, de esta forma, verán compensada la pérdida de kilos y podrán superar los 30 millones de euros de facturación. El de este viernes, además, va a ser el momento cumbre de la campaña, hasta el punto que dos de cada tres uvas que se consuman en Nochevieja procederán de esta comarca alicantina.

Pintaban bastos para la uva de mesa embolsada del Vinalopó, cuando debido a una serie de fenómenos climáticos adversos registrados el pasado mes de junio, y que afectaron principalmente al municipio de La Romana, la cosecha se vio reducida alrededor de un 25%. José Enrique Sánchez, gerente de la empresa Betisan, ubicada en Novelda, explica que, efectivamente, «la merma ha sido significativa. Sin embargo, nos hemos encontrado con precios mejores que el año pasado. En la actualidad, en pleno momento álgido de la campaña, se sitúa en una media de 2,5 euros el kilo en la variedad Aledo, por lo que al final se ha podido compensar el descenso de la cosecha y, aunque no del todo, también el incremento de los costes de producción». Con todo, esa cotización no ha sido la misma para todas las variedades, y también ha oscilado dependiendo de cada periodo. Teniendo en cuenta estos factores, la cosecha final se ha situado cerca de los 32 millones de kilos, mientras que la facturación estimada podrá superar los 30 millones de euros. El 40% de la producción va a parar a la exportación, principalmente a la UE. En cualquier caso, Mirian Cutillas, responsable de Marketing y Ventas la empresa Uvas Doce, de Monforte del Cid, alerta de que, dependiendo del tipo de variedades, «a unos productores les fue mejor que a otros el año pasado. Para nosotros, que también trabajamos con la uva sin semilla y para cadenas hoteleras como Meliá o Paradores, 2020 fue un año complicado a causa de las restricciones para contener el coronavirus. Sin embargo, en esta ocasión, y pese a que ha habido cancelaciones, la hostelería y los alojamientos están funcionando mucho mejor, por lo que esperamos obtener unos resultados similares a los que conseguimos en 2019». Desde la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Uva Embolsada del Vinalopó, se explica que en la presente campaña se ha querido seguir haciendo hincapié en la necesidad de diferencias el producto para su correcta identificación en los mercados, con el objetivo de llegar a un consumidor cada vez más concienciado y evitar, al mismo tiempo, fraudes y confusiones. Del total de la producción inscrita en 2021, casi un 50% corresponde a la variedad Aledo, que se lleva comercializando desde principios de noviembre y será la encargada de traer la suerte con la llegada del nuevo año. En este sentido, se estima que dos de cada tres uvas consumidas en Nochevieja procederán del Valle del Medio Vinalopó alicantino, lo que supone unos dos millones de kilos. Este año se ha querido mantener el lema «La uva mejor protegida del mundo», empleada en la campaña de uvas tempranas, también para la promoción navideña, enfatizando no solo la protección física que el embolsado otorga a la fruta, sino también la simbólica que la DOP concede al consumidor y al productor. La uva de mesa se "blinda" en la provincia con 150 guardias civiles El sector agrupa a siete municipios y genera 13.000 empleos directos La producción acogida a la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Uva Embolsada del Vinalopó es cultivada y acondicionada únicamente en el territorio amparado por esta figura, que comprende los términos municipales alicantinos de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana. Además, se cultivan siete variedades, todas ellas con semillas, con las que se cubre toda la campaña, que va desde finales de agosto hasta mitad de enero. El sector, abarcando la producción y la comercialización, genera alrededor de 13.000 puestos de trabajo directo, lo que pone en evidencia su trascedencia económica. Las uvas del Vinalopó se preparan para Nochevieja