El lío en el que nos encontramos puede ser tremendamente grande cuando no tenemos trabajo o estamos en uno que queremos cambiar. No es fácil coger las riendas de esa situación porque el contexto del momento es más complejo de lo que se piensa. Pero cuando por fin uno se decide, tiene que hacerlo bien y con seguridad. Con la mirada puesta en un futuro lleno de oportunidades (¡y buen salario!). Y aquí es donde entra en la ecuación la formación como puente directo al empleo.

En Alicante hay ahora dos cursos totalmente gratis y que son una muy buena opción para hacerse con un trabajo. Ambos están abiertos a nuevos interesados todavía.

Se trata de dos formaciones oficiales para las que no se necesita experiencia previa y en las que puede haber incorporaciones hasta el próximo diez de enero. En esta pieza te vamos a contar todo sobre las salidas profesionales, los salarios y la formación.

Cursos gratis en Alicante

Antes de continuar, te anticipamos que al acabar los cursos, podrás trabajar, entre otros, como Inspector de instalaciones receptoras de gas o, por otro lado, en instalaciones de climatización, entre muchos otros puestos.

Quizás no te suenen estos campos o no estás muy familiarizado con ellos. No te preocupes porque, como hemos comentado, no necesitas experiencia previa de ningún tipo para poder apuntarte. Si te llama la atención y crees que te puede interesar, tan solo tienes que dar el paso. Sin duda alguna, lo mejor de todo es que estamos hablando de dos sectores que no tienen nada fácil conseguir trabajadores.

Los dos cursos los imparte la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA) y son oficiales. En ambos tendrás una forma de funcionar muy práctica y, para acabar, pondrás tus conocimientos en marcha en una de las cientos de empresas que están asociadas a FEMPA.

¡Espera! Es importante que sepas que hay abiertas más formaciones oficiales, además de estas dos, y todas son totalmente gratis. Te dejamos el listado de los cursos gratuitos de Alicante a los que te puedes apuntar ahora aquí.

Inspector de instalaciones receptoras de gas

Este curso, el primero de los dos que te vamos a presentar, se llama “Montaje, puesta, mantenimiento, inspección, y revisión de instalaciones receptoras de aparatos de gas”. Estos son algunos de los puestos que podrás ocupar al acabar tu formación:

Instalador de gas.

Inspector de instalaciones receptoras de gas.

Técnico de mantenimiento de instalaciones y aparatos a gas.

Es posible que te estén surgiendo dudas sobre cómo es trabajar en este sector. Una de ellas, de las primeras que aparece, suele ser la de cuánto se cobra. Más que normal.

Un conocido portal de empleo cuenta con varias ofertas activas. Las dos últimas lanzadas son para los puestos de instalador de gas y de inspector de instalaciones. En ambas, el salario bruto se sitúa alrededor de los 18.000 euros anuales. Esta cifra varía, por supuesto, y hay empresas que llegan a ofrecer cuantías considerablemente mayores.

Ofertas, eso sí, no faltan. En la última semana, solo para el puesto de instalador de gas, se han publicado al menos 10 ofertas de empleo.

Trabaja en el sector de la climatización

Este otro curso te cualifica para un sector con una progresión positiva y con perspectivas de futuro muy alentadoras. El nombre que recibe es “Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción” y te da las herramientas para trabajar en muchos puestos. Estos son solo algunos:

Instalador de aire acondicionado y ventilación.

Mecánico reparador de equipos de refrigeración y climatización.

Operador de planta de ventilación y calefacción.

¿Por qué este sector está buscando trabajadores? Los desarrollos legislativos que afectan al sector están afectando a la forma de evolucionar del mismo, tanto a nivel europeo como nacional. Los fabricantes deben adaptar sus equipos y productos a las nuevas exigencias, y para eso se necesita un mayor número de personas trabajando.

Los salarios en este campo son muy atractivos. Las últimas ofertas de empresas en internet ofrecen hasta 2.400 euros brutos mensuales. Muchas otras entidades ofrecen cifras que se mueven entre los 20.000 y los 24.000 euros al año.

Tu formación en este campo será muy práctica y podrás aplicar los conocimientos adquiridos en cualquiera de las más de 500 empresas asociadas a FEMPA. Infórmate más sobre esta salida profesional sin compromiso.

Requisitos para apuntarse a los cursos

Para poder acceder a estos cursos gratuitos de FEMPA, financiados por Labora, el servicio de empleo y formación de la Generalitat Valenciana, es necesario que tengas el requisito académico de acceso (ESO, FPI, 2º BUP...) y cumplas al menos una de estas dos condiciones:

Estar en situación de desempleo y estar inscrito en el SERVEF.

Estar en situación de ERTE.

Consulta más información, así como condiciones y requisitos, en la web oficial de la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA), donde se imparten todas estas formaciones. En todos los cursos mencionados en este artículo te puedes incorporar el 10 de enero.

Localización:

Más información:

Teléfono: 965 150 300

Mail: fempa@fempa.es