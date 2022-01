En España es muy normal que las personas se queden con su banco toda la vida, aunque los trámites no sean costosos. Eso no ocurre en otros países, donde es muy común que los clientes cambien de banco en función de los servicios y, sobre todo, de las comisiones. Las comisiones de los bancos es uno de los motivos principales para cambiar de banco, junto con los intereses de los depósitos, las ventajas en la hipoteca, los beneficios al domiciliar la nómina o la pensión y la falta de sucursales y cajeros. Pero, ¿cuáles son los bancos que no cobran comisiones?

Muchos bancos han aumentado las comisiones en los últimos tiempos para aumentar sus ingresos, sobre todo ahora que los tipos de interés se encuentran en mínimos históricos. Pero todavía existen bancos sin comisiones, que no cobran por operar, por mantener las cuentas o por la tarjeta. Toma nota, porque hoy vamos a contarte cuáles son los bancos sin comisiones.

Un estudio de helpmycash, página web especializada en este tipo de estudios, señala cuáles son los bancos que no cobran ningún tipo de comisión:

ING

El banco con sede en Ámsterdam, llegó al mercado español vendiéndose como el único que no cobraba comisiones y, en la actualidad, sigue manteniendo viva su filosofía al menos en lo que a cuentas de ahorro se refiere. Y por este motivo es famosa, por su política de cero comisiones y por ser uno de los principales banco digitales que operan en España. Los clientes que tengan domiciliada su nómina (o la cuenta "sin nómina") pueden disfrutar de todas las ventajas del banco como las tarjetas de crédito sin tener que pagar.

El punto débil de este banco sin comisiones es el número de oficinas y de cajeros de los que dispone en toda España. Sin embargo, tiene una amplia red de cajeros en todo el territorio español en los que el usuario puede sacar dinero sin comisiones.

Abanca

Se trata de un banco gallego que ofrece sus productos por Internet a clientes de toda España. No tiene demasiadas oficinas fuera de Galicia, pero sus cuentas, hipotecas, depósitos o fondos de inversión se pueden contratar a distancia. Uno de sus productos más atractivos es la Cuenta Clara, que ofrece unas condiciones muy interesantes. Se trata de una cuenta para los clientes que no tienen una nómina ni otros ingresos y no quieren pagar comisiones, ya que no hace falta vincularse para operar gratis. Además, si se dispone de nómina o pensión superior a 600 euros, el banco regala 150 euros a los clientes que la domicilien.

Openbank

El banco online del Santander ofrece la posibilidad de no pagar comisiones ni gastos y no tiene ningún requisito de vinculación. La Cuenta Corriente Open es interesante para quienes que no tienen una nómina regular o a los que quieren abrir una cuenta compartida sin vinculación obligatoria, ya que admite hasta cinco cotitulares. Otra opción es la Cuenta Nómina Open que, además de ser gratuita, devuelve el 1% de los recibos del hogar domiciliados, aunque para abrirla es necesario tener ingresos superiores a 900 euros mensuales y domiciliar los recibos.

N26

Se trata de un banco diferente a los anteriores, ya que no tiene ninguna oficina y es totalmente digital. En este callenger bank alemán, aunque tiene sucursal en España y sus cuentas tienen IBAN español, todo se gestiona a través de la web o la app móvil. Además de ser un banco sin comisiones, ofrece ventajas ideales para los viajeros como pagos con tarjeta sin comisiones en otras divisas y tres reintegros gratuitos al mes en cualquier cajero de la eurozona. Como desventaja cabe destacar que no se puede usar Bizum ni domiciliar prestaciones como la pensión o el paro o pagar impuestos como la cuota de autónomos.

Cuenta online BBVA

Es uno de los bancos españoles por excelencia y cuenta con un servicio de Cuenta Online sin comisiones del que ya disfrutan (según sus propias estadísticas) más de 700.000 clientes. Una propuesta sin gastos por la operativa básica o por la tarjeta de débito.