Un juzgado exonera a un matrimonio de Elda de una deuda de 100.600 euros

Es una historia que se repite con demasiada frecuencia. Un pequeño empresario o un autónomo empieza a tener dificultades en el negocio familiar y, para tratar de salvarlo, empeña su patrimonio y recurre a préstamos personales. El problema llega cuando la situación no remonta y el autónomo se ve abocado a cerrar el negocio, pero mantiene todas las deudas, lo que le impiden rehacer su vida.

Aunque gran parte de la población lo desconoce, desde el año 2015 está vigente en España la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que permite a los particulares y autónomos que se vean envueltos en este tipo de situaciones solicitar el concurso de acreedores y cancelar todas sus deudas, para que puedan continuar su camino y esos préstamos no se conviertan en una losa de por vida.

Eso es lo que acaba de conseguir un matrimonio de Elda, al que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad ha concedido la exoneración de los 100.600 euros de deuda que arrastraban desde que tuvieron que cerrar la pequeña cadena de tiendas que regentaban, según informó ayer Repara tu deuda, el bufete que ha llevado el caso.

«Era el negocio familiar y teníamos a 25 personas fijas en plantilla entre todas las tiendas. Cuando vino la crisis, las ventas empezaron a caer pero no queríamos despedir a nadie porque eran trabajadores de toda la vida, y nos fuimos endeudando», recuerda el marido de esta pareja, que prefiere guardar el anonimato. «Al final pedías un préstamo para pagar la cuota de otro y la situación no acababa de mejorar, hasta que tuvimos que cerrar en 2016», señala el afectado.

Con el cierre del negocio la situación fue a peor. Las órdenes de ejecución empezaron a llegar y la pareja se vio obligada a pedir dinero a familiares «hasta para pagar el calentador, porque no nos lo financiaban a tres meses», se lamenta el afectado.

En este caso, lejos de rendirse, buscaron información por internet y optaron por acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, un camino que tampoco ha sido fácil ni sencillo. Han tardado más de cuatro años en los que cada notificación del juzgado les acercaba un poco más a su objetivo, pero también les suponía un nuevo motivo de preocupación. «Al final ha merecido la pena, porque ahora al menos podemos tener un futuro. Apretándonos el cinturón, como todo el mundo, pero vemos la luz», insiste el afectado.

Como explica Ana Isabel García, abogada del citado bufete, para poder tener un acceso real a esta legislación, es imprescindible cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, deben demostrar previamente que se ha actuado de buena fe, es decir, que no se han ocultado bienes ni ingresos. Además, se tiene que haber procurado -y no haber conseguido- un acuerdo extrajudicial para el pago a plazos de la deuda y el importe debido no puede ser en ningún caso superior a los 5 millones de euros. Así, será un juez el encargado de dictaminar la cancelación de la deuda.

En este sentido, García señala que entre los perfiles que más recurren a la ley hay muchos autónomos en la misma situación que este matrimonio de Elda, pero también se ven parados de larga duración, personas que han visto recortado su sueldo por un ERTE o muchos divorciados que no pueden hacer frente a sus nuevos gastos.

Normalmente las gestiones no suelen dilatarse tanto como en este caso y la media para la resolución de los trámites necesarios ronda los 18 meses, según explica la experta.

Una práctica que va en aumento en la provincia

Las estadísticas oficiales indican que cada vez son más personas las que conocen la ley de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y solicitan acogerse a esta posibilidad. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, de sólo 56 solicitudes de concurso de personas naturales presentadas en la provincia en 2016, se pasó a 255 en 2020. Una cifra que con toda probabilidad se superará en 2021, una vez que se publique el balance definitivo del año, si se tiene en cuenta que hasta septiembre ya sumaban otros 247 casos. Al respecto, los ERTE que han sufrido muchos trabajadores, que ha mermado sus ingresos, ha provocado que muchos no puedan afrontar sus deudas, lo que elevará la cifra en los próximos meses, según afirma desde Repara Tu Deuda Ana Isabel García.