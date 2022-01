El Gobierno tiene prisa, pero el acuerdo con las organizaciones de trabajadores autónomos para el nuevo sistema de cotizaciones todavía queda lejos tal como ha ido la reunión de este lunes con los agentes sociales. ATA -asociada a la CEOE- le ha reiterado al equipo del ministro José Luis Escrivá su rechazo a la última propuesta remitida, que considera un "hachazo" para más del "40% del colectivo". Las otras dos entidades, UPTA (vinculada a UGT) y UATAE (vinculada a CCOO), son proclives al acuerdo, pero exigen retoques de cierto calado para acabar de dar el visto bueno a una reforma que al Ejecutivo le corre cierta prisa y que pretende tenerla aprobada en junio de este año. De momento, todas las piezas no encajan y Escrivá va a tener que remover el puzle si no quiere reeditar el resultado del último pacto en pensiones, del que se acabó descolgando la patronal.

"Esto ya urge, tenemos que llegar a un acuerdo pronto", ha declarado Escrivá en rueda de prensa este lunes por la mañana. Tras presentar el nuevo sistema de tramos (de entre 183 euros a 1.266 euros, en 2031) el jueves pasado, el equipo de negociadores de la Seguridad Social ha dedicado la reunión de este lunes a escuchar a las organizaciones de autónomos. Varias incógnitas de peso sobrevuelan sobre la propuesta de Escrivá, además de los posibles cambios que pudiere haber en el número de tramos, el importe de los mismos o el acceso a la nueva tarifa plana que ha diseñado. ¿Aplicará el nuevo sistema de tramos sobre los autónomos que cotizan actualmente por módulos? ¿Afectará a los autónomos societarios? ¿Cambiará la lista de conceptos deducibles? ¿Podrá descontarse de los ingresos el IRPF ya pagado a la Seguridad Social?. Estas cuestiones están por concretar y no se han resuelto en una reunión que desde el Ministerio liderado por Escrivá han calificado de "muy positiva".

ATA: "La música no nos gusta"

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya avisó que "la música no nos gusta y no nos gusta nada. Salimos de un sistema injusto y nos metemos en otro sistema injusto". La entente, hoy por hoy, parece complicada con la organización afín a la patronal, que está a expensas de conocer más detalles de la reforma de Escrivá para entrar en el terreno de las alegaciones y propuestas. Según el sistema de tramos planteado por Escrivá, todo aquel afiliado al RETA que tenga unos rendimientos netos superiores a 1.125,9 euros al mes pagará más con el nuevo sistema (si no paga actualmente la cuota mínima). Lo que, según sus cálculos, provocará que el 40% del colectivo pague más. Unos números que difieren de los del Ministerio de Seguridad Social, que estima que dos de cada tres autónomos pagará menos.

Otra de las críticas de ATA al nuevo sistema, en las que coincide con Pimec, es que cotizar en función de los ingresos también implica recibir prestaciones en función de esas cotizaciones. Y que las personas que pasen a pagar menos, también acumularán menos cotizaciones de cara a futuras prestaciones o la jubilación.

UPTA: cotización especial para artistas

Las otras dos organizaciones, vinculadas con los sindicatos, tienen una postura más proclive al pacto. Aunque la materia no está ni mucho menos cerrada, según señalan fuentes de UPTA y UATAE. Desde la primera han trasladado a Escrivá una doble demanda. Por un lado, invertir la progresividad del sistema y que al principio de su entrada en vigor los autónomos paguen menos y luego vaya subiendo año a año. Actualmente Escrivá plantea al principio tramos muy parejos entre los que más ingresan y los que menos, para luego ir ensanchándolos progresivamente hasta el 2031.

Y, por el otro, UPTA aboga por habilitar un sistema de cotización especial para los artistas y trabajadores culturales. La entidad presidida por Eduardo Abad pretende que tengan rendimientos netos inferiores a 3.600 euros al año puedan acceder a una cuota fija de 90 euros al mes. Y habilitar un segundo tramo de rendimientos, de entre 3.601 y 5.400 euros al año, con una cuota de 135 euros al mes.

UATAE: menor periodo de transición

Desde UATAE también están a favor de transitar hacia un modelo de cotización en función de los rendimientos, pero quiere hacerlo antes de lo que propone Escrivá. El Ejecutivo plantea un periodo de adaptación progresiva de nueve años, hasta el 2031, pero la entidad liderada por María José Landaburu pretende acotar esa transición. UATAE considera especialmente relevante eliminar el régimen transitorio para aquellas personas con ingresos por debajo del salario mínimo. También plantean aumentar la protección social de los trabajadores por cuenta propia y crear el equivalente a un subsidio para mayores de 52 años desempleados, similar al que existe para los asalariados.