La recuperación de la exportación se consolida: nuevo récord a pesar del calzado y el mármol

Las exportaciones siguen tirando de la economía alicantina en estos difíciles tiempos de crisis sanitaria. Y es que la provincia ha vuelto a batir un nuevo récord en lo que a ventas al exterior se refiere, al alcanzar los 5.638 millones de euros en los primeros once meses del año, lo que supone un 15% más que antes de la pandemia. Y ello a pesar de que dos de los principales sectores, el calzado y el mármol, continúan manteniéndose por debajo de los registros que marcaban en 2019, aunque, eso sí, reduciendo de forma paulatina las diferencias.

Los últimos datos publicados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) no dejan margen a la duda. Las exportaciones de la provincia de Alicante presentan una evolución más que positiva, en una línea muy similar a la que registran las del conjunto de España. Los 5.638 millones de euros alcanzados en los primeros once meses del año suponen un incremento del 21% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando irrumpió con toda su crudeza la pandemia, y, lo que es más importante, un 15% más con respecto a 2019, cuando las relaciones comerciales internacionales funcionaban con total normalidad. Esta cifra, además, supone consolidar una tendencia positiva y marcar un nuevo máximo histórico en ventas al exterior.

Estos datos, sin embargo, podrían ser todavía mejores, si no fuera porque dos de los principales sectores alicantinos, el calzado y el mármol, todavía presentan registros inferiores a los de 2019. Y no es una cuestión menor, porque precisamente la industria zapatera es la mayor exportadora de la provincia, aún en estas circunstancias, doblando a su más inmediato perseguidor. Con todo, y al igual que el resto de los sectores relacionados con el mundo de la moda, todavía no se ha podido recuperar del impacto que han supuesto las cancelaciones de todo tipo de eventos sociales, habiendo vendido en los primeros once meses del año 1.039 millones de euros, frente a los 1.118 de antes de la irrupción de la crisis sanitaria.

En cualquier caso, la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, se queda con el hecho de que cada vez se reducen más las diferencias. En la actualidad, se encuentran un 7% por debajo de las exportaciones de 2019, cuando el año pasado, justo en el mismo mes, el descenso era del 23%. «La evolución -señala- está siendo positiva, con lo que confiamos en recuperar las cifras prepandemia durante el primer semestre de este año, siempre, eso sí, que la evolución del coronavirus lo permita».

Y es que, aparte de las nuevas restricciones que puedan producirse, la industria, destaca Cano, también está teniendo que hacer frente al aluvión de bajas laborales que ha generado la última oleada de covid, que amenaza con provocar retrasos a la hora de servir los pedidos. También se están produciendo incidencias en los circuitos internacionales de ferias, como lo demuestra, sin ir más lejos, el aplazamiento al mes de marzo del certamen de Milán, que estaba programado inicialmente para febrero.

En el caso del mármol, las exportaciones hasta el mes de noviembre se habían situado en 89 millones de euros, frente a los 108 de antes del covid. Tal y como ha señalado en más de una ocasión el presidente provincial, David Beltrá, la evolución negativa de esta industria no está relacionada únicamente con la crisis sanitaria. La fuerte competencia de un sinfín de materiales alternativos ya había venido adelgazando al sector en años anteriores, a lo que hay que añadir los cambios de tendencias en los colores, que sitúan en estos momentos a los blancos y a los negros por encima del crema, que es el característico de Alicante. El encarecimiento de los costes energéticos y de las materias primas en los últimos meses tampoco está ayudando.

En el lado contrario a estos dos sectores se encuentra el agroalimentario. Las ventas al exterior de frutas y frutos secos en estos once meses han alcanzado los 544 millones; los de legumbres y hortalizas, los 403; y los de conservas de verdura, fruta y zumos, los 236. La suma de los tres apartados alcanza los 1.183 millones de euros, frente a los 984 que se vendieron en el mismo periodo de 2019.

Los materiales plásticos y sus manufacturas han exportado 364 millones, lo que supone un incremento significativo con relación a los 295 de hace dos años, mientras que el aluminio y sus manufacturas ha llegado a 288 millones, frente a los 269 prepandemia. El juguete se sitúa en 148 millones, cuando dos ejercicios antes se movía en los 136, mientras que el textil acumula 135, cuando en 2019 sumaba 121.

En este contexto, Francia continúa siendo el principal destino de las exportaciones de la provincia de Alicante con 822 millones, seguida de Alemania con 650, Italia con 574, Portugal con 417, Reino Unido con 362, Estados Unidos con 330 y Bélgica con 277.