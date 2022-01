Llega el fin de semana y para muchas personas que no pueden acudir a comprar durante la semana llegan las compras de última hora. Siempre nos hace falta algo que no tenemos en la despensa o al día siguiente queremos preparar algún plato y no tenemos ese ingrediente fundamental. Si eres de los que habitualmente se pregunta si Mercadona estará abierto, vamos a solventar esta duda para que ya no tengas más ese problema.