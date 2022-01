El café es una de las bebidas más populares en nuestro país y en todo el mundo. Para muchos tomar un café por las mañanas con el desayuno o después de comer es casi obligado y no puede faltar. Pero si lo que buscas es una bebida alternativa, no tan estimulante puedes pasarte a la que está de moda: la achicoria.

La achicoria es una planta de flores azules y que muchos le atribuyen propiedades medicinales. Esta planta es rica en vitaminas y minerales, tiene componentes antioxidantes y es beneficiosa para el sistema digestivo. Algunos estudios indican que también puede ayudar a reducir el nivel del colesterol en la sangre.

Por todo ello, y por su sabor amargo, lo más popular es su uso como sustituto del café. Además no tiene cafeína, por lo que no es estimulante y no contribuirá a que aumente tu estrés. Así, en Mercadona podrás encontrar un bote de cereales solubles con achicoria de la marca Hacendado.

Este bote trae 150 gramos y, aproximadamente, sirve para unas 50 raciones. Los ingredientes de esta bebida soluble son: cebada (50%), malta (30%) y achicoria (20%). Este producto destaca por su alto contenido en fibra y, según su información nutricional, no tiene ni grasas ni ácidos grasos saturados. Por cada ración de este producto (unos tres gramos), tiene 2,39 hidratos de carbono, de los que 0,47 son azúcares, 0,28 gramos de fibra alimentaria y 0,15 de proteínas. El precio del bote es de 1,80 euros.

Cómo preparar la achicoria de Mercadona

Su preparación es tan sencilla como la de un café soluble, de ahí también su similitud. Debes añadir una o dos cucharadas de achicoria en una taza y, a continuación, añadir agua o leche caliente. Puedes endulzar al gusto con azúcar o edulcorante, pero hay quien prefiere hacerlo con miel o incluso con canela.

