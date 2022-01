El Sabadell rechaza entrar en el mercado de las criptomonedas

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, lo ha dejado muy claro: no cree que las criptomonedas sean una buena inversión y no van a participar de mercado. Así de contundente se ha mostrado el ejecutivo este jueves al ser preguntado por su opinión sobre este pujante negocio, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2021, que el banco finalizó con un beneficio de 530 millones de euros, muy por encima de lo previsto.

"No creemos que sea una buen herramienta de inversión para nuestros clientes. No estamos en ese mundo porque no hay un subyacente claro y entraña un elevadísimo riesgo del que no queremos ser partícipes", ha asegurado González-Bueno, al ser cuestionado por la posibilidad de que el banco pueda operar o intermediar en la compraventa de criptomonedas.

Eso sí, el consejero delegado del Sabadell ha distinguido y ha apuntado que una cosa muy distinta será la puesta en marcha del denominado "euro digital", por parte del BCE, "que no será un elemento de especulaciones, sino un elemento de pago. Ahí, sí lo vemos con ilusión", ha apuntado.

González-Bueno ha realizado estas declaraciones durante el encuentro que ha mantenido con la prensa para valorar los resultados de la entidad del año pasado, que finalizó con un beneficio de 530 millones de euros, una cantidad muy superior a los dos millones del año pasado, pero todavía por debajo de los 768 de 2019, el último ejercicio anterior a la crisis.

En cualquier caso, se trata de una cifra superior a las previsiones del mercado y que, como ha destacado el propio ejecutivo, que permitirá al banco adelantar un año la consecución del objetivo de rentabilidad que se había marcado en su plan estratégico.

Sin nuevos ajustes

En este sentido, González-Bueno ha reconocido que la propia situación económica está resultando mejor de lo esperado cuando se redactó el plan, en lo más duro de la pandemia, y que el banco está demostrando contar con músculo comercial, lo que le está permitiendo aprovechar el incremento del negocio de las hipotecas o los préstamos al consumo. En este sentido, ha destacado especialmente la buena marcha de la transformación de la red de oficinas, donde se está apostando por la creación de la figura del gestor especializado por productos. Así, en el último trimestre del año pasado el banco ya especializó a unos 400 trabajadores y espera finalizar este primer semestre de 2022 con unos 1.200.

En este sentido, tras los ajustes de personal y oficinas realizados en el último año y medio -que han supuesto la supresión del 25% de las oficinas y el 22% de la plantilla-, el primer ejecutivo del Sabadell ha recalcado que "en este momento no contemplamos ningún esfuerzo adicional". Es decir, que no se prevén nuevos recortes. "Ahora estamos enfocados en el crecimiento del balance y la rentabilidad", ha insistido.

Igualmente, González-Bueno ha descartado cualquier tipo de operación corporativa, tanto de fusión con otra entidad, como de venta de ninguna filial, lo que incluye a la británica TSB, que, tras la crisis que sufrió con la migración de sus sistemas informáticos hace unos años, en 2021 ya aportó una quinta parte del beneficio de la entidad y se prevé que su contribución siga en aumento.

Mayores

Por otro lado, preguntado por la campaña llevada a cabo en las últimas semanas por la que el Gobierno instando a la banca a ofrecer una mayor atención a las personas mayores, el consejero delegado ha reconocido que la digitalización, aunque ofrece "grandes ventajas" para el conjunto de la sociedad, "obliga" a la banca y al resto de sectores a estar más pendientes de quienes tienen menor capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

González-Bueno ha apuntado a la necesidad de que las entidades financieras y el resto de actores tengan "una gran sensibilidad", pero ha explicado que Sabadell no va a poner en marcha ninguna acción concreta para el trato más personal a los mayores debido a que, en su caso, el banco cuenta con esa sensibilidad desde antes de la campaña y lo que está haciendo es insistir en que su red atienda adecuadamente a los clientes y les ofrezca facilidades y apoyo.