Von der Leyen golpea al PP y apoya por escrito a Sánchez por la gestión de los fondos europeos

El presidente del Gobierno recibe un capotazo de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento de furibunda crítica del PP por la gestión de los fondos europeos, y a las puertas de las elecciones en Castilla y León. El Ejecutivo comunitario felicita por carta a Pedro Sánchez por el "cumplimiento satisfactorio" de los 52 primeros objetivos comprometidos con Bruselas y que permitieron el desembolso de los 10.000 primeros millones del plan de recuperación.

La misiva está fechada el pasado 25 de enero, encabezada por un afectuoso "dear Pedro" ("querido Pedro") escrito a mano por Von der Leyen y rubricado de su puño y letra. Una comunicación, subrayan en el Gobierno, nada habitual según las costumbres europeas. La presidenta de la Comisión indica, desde el primer párrafo, que el buen desempeño del Ejecutivo de coalición asfaltó el camino para la liberación de los primeros 10.000 millones, y por tanto España se convirtió, recuerda, en el primer Estado miembro en recibir el primer plazo, después de la prefinanciación (9.000 millones de euros) pagada en agosto. "Este significativo logro atestigua tanto la calidad del plan [de recuperación] español y la excelente cooperación entre las autoridades españolas y los servicios de la Comisión", escribe.

Von der Leyen agradece a Sánchez que le haya remitido el primer informe de implementación del plan de recuperación. Documento, dice, "muy bienvenido", "como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas". "Lo estudiaremos con atención", señala, y añade: "Además, aplaudimos que España siga progresando con las reformas, como la del mercado de trabajo. Estoy deseando continuar con la colaboración buena y provechosa para la aplicación del plan de recuperación y resiliencia español". Ese es un punto clave: Bruselas da su plácet a la reforma laboral, que este jueves, 3 de febrero, habrá de votarse para su consolidación en el Congreso.

La carta de Von der Leyen fue recibida con entusiasmo por el Ejecutivo. A fin de cuentas, la jefa de la Comisión es de la familia política de Pablo Casado, forma parte del Partido Popular Europeo, y por tanto su espaldarazo no es baladí. Bruselas, pues, reconoce que España es cumplidora, que es la primera de la clase, y que no observa por el momento nada que le haga sospechar una mala ejecución de los fondos. En seis años, el país tendrá acceso a un total de 69.500 millones de euros en transferencias, y otro tanto en préstamos, aún no solicitados.

El PP ha desplegado una estruendosa campaña contra el Gobierno por un reparto de los fondos Next Generation, dice, sectario, "a dedo", y ha llegado a alentar la sombra de la corrupción. La semana pasada, justo al día siguiente de que Von der Leyen firmara la carta de felicitación a Sánchez, los conservadores cuestionaron los mecanismos de control de la Comisión a la hora de evaluar el cumplimiento de España para acceder a los recursos, ya que el país presenta peores datos económicos que sus socios. En un encuentro con periodistas, dibujaron un escenario macroeconómico negro y denunciaron la "opacidad" del Ejecutivo con las cuentas públicas y cargaron contra su gestión de las ayudas europeas.

Es más, no se dieron por satisfechos tras la pregunta de la eurodiputada del PP Isabel Benjumea al vicepresidente económico de la Comisión, el popular letón Valdis Dombrovskis. Ella le preguntó por los mecanismos que pondrá en marcha Bruselas para conocer las cifras reales de ejecución de los fondos, y el dirigente comunitario respondió recalcando que el dinero se libera cuando se cumplen inversiones y reformas, y entonces la CE verifica. Para la cúpula de Casado, Dombrovskis no respondió exactamente a la cuestión, y es una prueba más de que el Ejecutivo de la UE está controlando "poco".