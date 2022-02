Corregir el importante déficit en digitalización de las pymes y reforzar tanto su competitividad como su productividad. Esos son los objetivos del programa Kit Digital presentado este martes en Alicante, una iniciativa que va a beneficiar a 35.000 empresas de la provincia, que se podrán acoger a las ayudas procedentes de la Unión Europea y ver mejoradas, de esta forma, sus competencias en la materia. Más de 600 empresarios, 200 de forma presencial y 400 vía online, siguieron el acto celebrado en Distrito Digital, cita en la que tomaron parte la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; el director general de Red.es, Alberto Martínez; y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual

Alicante se ha convertido en uno de los primeros destinos de la gira de encuentros informativos que durante los próximos meses va a recorrer toda España para explicar a las pequeñas empresas, micropymes y profesionales autónomos cómo pueden acceder a las ayudas de Kit Digital, un programa que está dotado con 3.067 millones de euros y que busca promover la digitalización de este tipo de negocios.

Las empresas, en concreto, podrán acceder a ayudas de 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 49 empleados; 6.000, para las que tengan entre nueve y tres; y 2.000, para las de menos de tres y ningún empleado. Las soluciones serán ofrecidas por agentes digitalizadores y, para ello, pueden adherirse ya al programa a través de la sede electrónica de Red.es. De esta forma, podrán acompañar a las empresas en sus procesos de transformación y prestar las soluciones que les permitan avanzar en su nivel de madurez digital en áreas como sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, inteligencia empresarial, oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

La secretaria de Estado, Carme Artigas, intervino en el acto por vía telemática, destacando que el Kit Digital es una parte fundamental del Plan de Recuperación en el que ya se encuentra inmerso el país. En este sentido, subrayó que sólo un 9% de las pymes españolas están digitalizadas, y que la apuesta del Gobierno pasa por «revertir esta situación dotando a las firmas de herramientas digitales que las conviertan en más productivas, eficientes y competitivas, contribuyendo a la reforma estructural del tejido empresarial y económico del país».

Por su parte, el director general de Red.es, Alberto Martínez, señaló que las pymes no pueden quedarse atrás en el proceso de digitalización, teniendo en cuenta que el 99% de las compañías españolas responden a este perfil. «La innovación -dijo- pasa por digitalizarse y, para muchas pymes, dar este salto no solo requiere de innovación tecnológica, sino también cultural. Por eso es necesario acompañar a las empresas en esta transformación. No solo se trata de darles herramientas, sino de asesorarles y capacitarles».

La consellera Carolina Pascual también intervino para indicar que la modernización y el crecimiento de las empresas valencianas son los elementos esenciales en el camino de la recuperación, destacando, en este sentido, «el compromiso de la Generalitat por trabajar junto al tejido empresarial y lograr la transformación de manera dinámica, moderna y, sin duda, adaptada a una economía global». En este sentido, mostró su convencimiento de que el programa de ayudas va a posibilitar la digitalización de 100.000 empresas de la Comunidad, 35.000 de ellas pertenecientes a la provincia.

La jornada, conducida por la periodista Luz Sigüenza, contó también con la participación del director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, encargado de explicar el programa en profundidad, así como el detalle de las categorías de soluciones de digitalización y el proceso de adhesión de los agentes digitalizadores. Intervino, igualmente, la responsable de Desarrollo de Negocio del Instituto Tecnológico de Informatica (ITI), Isabel Meseguer, quien expuso las ventajas de incorporar a los negocios cada una de las soluciones digitales y los beneficios para las empresas.

Entre los asistentes se encontraban, entre otros, el director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Antonio Rodes; el presidente de la CEV en Alicante, Joaquín Pérez; el presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera; el presidente de Uepal, Juan José Sellés; el director general para el Avance de la Sociedad Digital, Juan Ignacio Torregrosa; y el presidente del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela.

Durante el evento estuvo abierta una zona que incluía distintos stands informativos sobre Kit Digital y un punto de atención con las oficinas Acelera Pyme de Alicante, representadas por la Cámara y Fempa, así como de València, con Femeval, que actuarán como asesoras en este plan.