Alicante es de las zonas de España donde más compensa la compra frente al alquiler

¿Comprar o alquilar? Es la eterna duda que se plantean todos aquellos que, ya sea porque quieren independizarse del hogar familiar o porque tienen que cambiar de ciudad, se enfrentan a la siempre difícil tarea de buscar una casa. Aunque son múltiples los factores que influyen, como el ahorro disponible o las perspectivas de permanencia en el mismo lugar, lo cierto es que el coste de una u otra opción suele ser un factor decisivo y, en el caso de Alicante, las cuentas salen claramente a favor de la compra.

Al menos así se deduce de un estudio realizado por Idealista, en el que ha calculado cuántos años de alquiler serían necesarios en cada capital de provincia española para comprar una vivienda de las mismas características. La idea es que cuanto más elevada sea la cifra, menos compensará optar por un inmueble en propiedad y viceversa.

En el caso de Alicante, el portal calcula que bastaría con las rentas de 15,9 años para abonar el importe total de la casa, si se optara por la compra. Una cifra que sitúa a la provincia en la parte baja de la tabla, en concreto en el décimotercer lugar, y bastante más próximo a la ciudad donde más compensa la compra frente al alquiler -Lleida, donde se puede tener una vivienda en propiedad con el equivalente a solo 11,4 años de alquiler- que de las cifras que registran en San Sebastián, donde serían necesarios hasta 26,8 años.

Entre las ciudades donde más interesante resulta alquilar también están Palma de Mallorca, donde sería necesario pagar 22,4 años de rentas para adquirir el mismo inmueble; A Coruña, con 21,5 años; Barcelona, con 21,3; y Ourense y Madrid, con 21,2.

Por el contrario, entre aquellas donde la compra resulta más atractiva se encuentran, además de Lleida, la vecina Murcia, donde con sólo 12,3 años de alquiler tendrían pagada la vivienda; Huelva, con 12,6 años; o Santa Cruz de Tenerife, con 13,4.

En cualquier caso, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, recuerda que «la decisión entre el alquiler o la compra de una vivienda depende del momento vital de cada uno y de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentre», y que siempre hay que analizar todas las alternativas.

Sea como fuere, lo cierto es que a pie de calle la realidad coincide plenamente con los resultados del estudio. «Ahora mismo quien busca alquiler en Alicante es porque no puede optar a la compra, porque no tiene suficiente dinero ahorrado para la entrada o no tiene un trabajo que le permita conseguir una hipoteca», señala el director de Ábaco Servicios Inmobiliarios, Juan Carlos Sempere. «De momento, y mientras no suban los tipos o se disparen los precios, la cuota de la hipoteca sale más barata», insiste el profesional.

En este sentido, si se tienen en cuenta los datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Alicante se sitúa en 7,7 euros, lo que significa 616 euros mensuales por una vivienda media de 80 metros cuadrados. En el caso de comprar esa misma vivienda y teniendo en cuenta que el metro cotiza ya a 1.468 euros, su precio sería de 117.440 euros. Con una hipoteca a 25 años y un tipo del 2%, la cuota por el 100% de ese importe saldría por 497 euros, es decir, 119 euros menos. Si solo se solicitara el 80%, es decir, descontada la entrada, el préstamo se queda en 402 euros.

Pero, más allá de lo que se pague mes a mes, como recuerda la catedrática de Economía Aplicada de la UA y experta en el sector inmobiliario Paloma Taltavull, «con la compra sustituyes un gasto corriente, como es un alquiler, por un gasto de inversión, lo que supone un incentivo muy grande a la compra». En otras palabras, que la adquisición de un inmueble no deja de ser una forma de ahorro.