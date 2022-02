La forma con que el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide la evolución del precio de la luz para calcular la inflación ha quedado obsoleta. El organismo siempre ha calculado el índice de precios al consumo (IPC) utilizando sólo la tarifa regulada de la luz, que antaño era la mayoritaria pero que ahora tiene contratada apenas un 40% de los pequeños clientes y que el año pasado fue la que más subió por las alzas desorbitadas y la volatilidad del precio de la electricidad.

Hasta ahora, el INE ha dejado fuera del cálculo de la inflación las tarifas del mercado libre de electricidad, que son las que concentran una mayoría de clientes y que el año pasado, en plena crisis energética, se mantuvieron estables e incluso bajaron. El INE prepara un cambio de cómo mide los precios de la luz para incluir estas tarifas del mercado libre y conseguir así que el cálculo del IPC sea más fidedignos y ajustarlo mejor al consumo real de los hogares españoles.

A la espera de la reforma, durante 2021 el cálculo impreciso de Estadística por utilizar sólo las tarifas que más subieron ha provocado una distorsión al alza del IPC, según ha advertido el servicio de estudios de CaixaBank en un informe publicado esta semana. Las estimaciones de los analistas del banco apuntan a que utilizar en los cálculos tanto el PVPC como el mercado libre habría hecho que la media anual del IPC habría fuera casi un punto inferior en 2021 y que en diciembre habría estado 1,8 puntos por debajo del dato oficial.

Alza de las pensiones

Una distorsión al alza por la forma de cálculo del INE que ha supuesto que se haya inflado el gasto público destinado a la revalorización de las pensiones en unos 2.200 millones de euros extra que no se habrían asumido con un cálculo del IPC más preciso. Con los datos facilitados por CaixaBank Research, la inflación entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 habría sido de menos del 1,8% si se hubiese calculado el precio de luz incluyendo todas los tipos de tarifas eléctricas, y no el 2,5% oficial utilizado para establecer la revalorización de las pensiones y la paga compensatoria.

El Gobierno aprobó la pasada semana la revalorización de las pensiones y la compensación por la desviación de la inflación en 2021. El alza de las pensiones contributivas fue del 2,5%, porque ése era el promedio de inflación entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021; la revalorización de las pensiones no contributivas y las mínimas fue del 3%; y también se aprobó la paga compensatoria por la subida de los precios por ese 2,5% frente al 0,9% previsto (+1,6%).

En total, el incremento por esta revalorización supuso un coste para las arcas públicas de 6.500 millones de euros. El Ejecutivo destinó 3.900 millones de euros a cubrir la revalorización de todas las pensiones (aunque el 96% de esa cantidad corresponde a la subida de las contributivas) y otros 2.600 millones para cubrir la paga extra para compensar la desviación de la inflación durante el año pasado.

Con el menor dato de inflación que resultaría de utilizar un cálculo de la luz más correcto, esos importes se habrían reducido hasta los 2.810 millones para la revalorización de las pensiones y hasta los 1.460 millones en el caso de la paguilla de enero. En total, el ahorro estimado del gasto público para ajustar las pensiones sería de 2.230 millones de euros si para medir la evolución del precio de luz se hubiese utilizado tanto la tarifa regulada como las del mercado libre.

Aplazada la reforma

Hace una década, más del 90% de todos los clientes eléctricos se acogían a la tarifa regulada, por eso era la única medición que realizaba el INE para calcular la evolución de la inflación. Pero en los últimos años la fuga de clientes del PVPC se ha disparado y el trasvase a las tarifas del mercado libre -pese a ser normalmente más caras- ha sido masivo y ya copan casi el 61% del mercado del pequeño consumidor.

El INE ha trabajado durante meses con las grandes eléctricas para incorporar las tarifas del mercado libre al cálculo de IPC este mismo enero, pero los nuevos datos facilitados por las compañías no son suficientemente precisos para las exigencias del INE y la modificación en el cálculo se postergará unos meses. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que concentran aún el 80% de todos los clientes, remitieron los datos correspondientes a todo 2021 y a enero con información de los precios pagados por todos los clientes con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios (kW).

Desde hace semanas el INE venía advirtiendo en sus contactos con las eléctricas de un problema con la información remitida, y es que el organismo necesitaba que las compañías desagregaran los datos de contratos de hogares y los de pequeños negocios. Desde las grandes eléctricas se esgrime, no obstante, que no pueden desagregar más la información, y que no tienen forma de saber si un piso está ocupado por una familia o por un negocio como un despacho de abogados, una gestoría o un centro médico.