Aprobada. Tras quedar en el alero durante semanas, tras desbrozarse el camino solo a ultimísima hora y con la sombra del descarrilamiento presente hasta el final, la reforma laboral pactada por el Gobierno con patronal y sindicatos salió adelante este jueves. Los números dieron, pero con susto hasta el final. 175 votos por 174 en contra. Por un solo voto. Uno menos de los previstos, porque los dos diputados de UPN desobedecieron la orden de su partido y rechazaron el texto. El Ejecutivo de coalición recaba la convalidación del real decreto ley, sin cambios, sin tocar una sola coma. Obtiene el refrendo para una de las medidas más troncales de la legislatura, emblema de la gestión de Yolanda Díaz en Trabajo y exigencia comprometida con Bruselas. No sin costes.

La mayoría de investidura se quiebra, pero no habrá ruptura por ahora. No salta por los aires el bloque de progreso. No lo quieren socialistas ni los morados, pero tampoco los socios habituales que esta vez abandonaron al bipartito. Lo resumió Gabriel Rufián, portavoz de ERC: "Hoy no se acaba el mundo". No se acaba, pero este 3-F para la historia, no obstante, sí abre una vía distinta, una mayoría transversal, con Ciudadanos, PDECat y las pequeñas formaciones. Una alternativa útil para los socialistas y jugosa y oportuna para ellos cuando quedan menos diez días para las elecciones en Castilla y León.

Pese a que los votos parecían amarrados desde la noche anterior, la Cámara vivió al despertar unas horas de intriga y zozobra. Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), absolutamente decisivos, se desmarcaron de la postura de su partido. Del sí que el presidente de la formación, Javier Esparza, había sellado con el PSOE. Les parecía "un error", les costaba "mucho" defenderla. Pero, tras crecer la tensión, los dos anunciaron que acatarían la directriz de su jefe de filas. Y lo hicieron. El Ejecutivo no podía permitirse que ambos viraran al no, porque el decreto entonces decaería. Los dos parlamentarios, sin embargo, renunciaron a intervenir en el pleno.

La delicada maquinaria de la votación funcionó según el guion previsto. PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (34) sumaron a Ciudadanos (9), PDECat (4), Más País (2), UPN (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), PRC (1), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). 176 en total, por los 173 que agrupó el bloque del no: PP (88), Vox (52), ERC (13), PNV (6), Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero, inscrito en el Grupo Mixto.

Gobierno y socios se cuidaron de dinamitar los puentes forjados desde la investidura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que acusaba con "tristeza" el golpe por no haber visto prosperar su apuesta por reeditar el bloque de progreso, se defendió de los reproches de ERC —de quien asume que será su competidor electoral por la izquierda en Catalunya—, alegando que la reforma no es "humo", sino un acuerdo "de país", "histórico", que sí mejora la vida de los trabajadores y que recupera derechos antes perdidos. Se dolió de que no hubiera discutido de "contenidos" con los republicanos (a diferencia de lo que ocurrió con el PNV, opuso), de que la "norma más importante de la legislatura se sustancie en debates superficiales", en el "campo de las rivalidades partidistas".

"Recomponer" el bloque

Pero Díaz no se cebó con ERC. De hecho, ni mencionó al partido explícitamente. Ni salió a rebatir a Rufián, como sí hizo con la representante del PP, Cuca Gamarra. El papel más combativo se lo dejó a la diputada Aina Vidal, de los comunes —"¿A qué juegan ERC, Bildu y la CUP tumbando derechos?"—, y los socialistas por su parte se emplearon también con los populares. ERC cargó contra un decreto que pinta como una "estafa", contra una negociación que en realidad no era tal porque la condición era no modificar el texto y se trataba, simplemente, de "presión". Pero desde el principio aclaró que el 3-F no marcará un antes y un después definitivo. ERC es un "partido serio" y seguirá hablando con el Ejecutivo lo que reste de legislatura: "No se acaba el mundo, mañana tendremos que seguir hablando porque somos muy conscientes de la alternativa".

El PNV también mantiene abierta la vía del diálogo. Igual que Bildu, pese a que se descolgó de las conversaciones mucho antes y el Ejecutivo sabía que no encontraría su complicidad. Su no, dijo Oskar Matute, no persigue debilitar al "bloque de izquierdas" y enseguida "trabajarán para rehacerlo". Desde Más País, que sí apoyó al bipartito, su diputada Inés Sabanés también llamaba a "recomponer" el bloque, para no interrumpir "una época de cambios".

En las últimas semanas, era Unidas Podemos la que advertía del peligro de la vía Cs que siempre se planteó (y se trabajó) el PSOE, por el "riesgo" de "ruptura" del bloque de investidura. Los socialistas no compartían esa lectura, tampoco los aliados habituales. La de este jueves era una "votación singular", "sin consecuencias", porque la reforma laboral es una norma con "condicionantes que no tiene otra votación". "A partir de mañana, a hablar de otras leyes, continúa la mayoría progresista", indicaba un ministro socialista en el patio del Congreso.