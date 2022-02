Tras cuatro años al frente del Comité de Estudios de Ineca, Nacho Amirola no dudó en dar el paso y presentar su candidatura a la presidencia de la organización cuando varios socios se lo pidieron, ante la retirada de Rafael Ballester. Será su segunda vez al frente de una asociación empresarial, ya que hace ocho años fue presidente de Jovempa en Alicante.

¿Cuáles son sus planes para la presidencia de Ineca?

Creo que tenemos dos retos fundamentales. El primero es continuar con nuestra labor de realizar estudios e informes que sean muy objetivos, muy rigurosos y, sobre todo, que sean independientes. Ése es nuestro ADN y es lo que utilizamos como palanca para ayudar a impulsar la provincia en todos los foros donde se toman las decisiones. Y, en segundo lugar, estamos configurando un nuevo comité de estudios, donde vamos a planificar la hoja de ruta de los próximos proyectos que queremos lanzar. Y eso lo vamos a hacer, además, poniéndonos a disposición de todas las organizaciones empresariales y administraciones públicas, porque desde siempre somos firmes partidarios de que tenemos que trabajar de forma conjunta en pro de los intereses de nuestra provincia.

El jueves anunció la creación de un cuadro de mandos de la provincia, el Ineca Data Board. ¿En qué consistirá?

Lo que esperamos es que se convierta en una herramienta que esté a disposición de empresas, organismos y administraciones para hacer un seguimiento muy detallado de cada uno de los distintos indicadores que afectan a la provincia en todos los ámbitos, no solamente en el económico, sino también en el social, en el sanitario o el educativo.

Uno de sus caballos de batalla es el déficit de inversiones en la provincia. ¿Por qué cree que el Estado sigue discriminando a Alicante en los Presupuestos?

Es algo que llevamos peleando históricamente y, verdaderamente, la provincia de Alicante es invisible en los despachos de Madrid. Somos la quinta provincia que más aporta al PIB y, sin embargo, a la hora de asignar los Presupuestos Generales del Estado, somos la que menos recibimos por habitante. Eso es algo que tenemos que cambiar y una de las formas de hacerlo es estar presentes allí. Tenemos que luchar por que los distintos partidos políticos, cuando estén en Madrid, representen los intereses de la provincia y no estén representando los intereses de su partido.

Algo que ahora no ocurre...

No, en nuestra opinión, eso hoy no está ocurriendo. Fíjese que tenemos actualmente un déficit histórico de casi cinco mil millones de euros en materia de inversiones. Y en 20 años hemos pasado de tener el 90% de la renta media nacional a estar en un 75%. Sin embargo, en otros territorios por los que el Estado sí que ha apostado, con inversiones y dotándolos de partidas más elevadas en los Presupuestos, lo que vemos es que su PIB per cápita ha aumentado. Y eso no es casualidad. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importante por estar presente en los despachos donde se deciden y se asignan los Presupuestos Generales. Una de las iniciativas de Ineca será presentar el estudio Fortalezas de la Provincia de Alicante en la capital, próximamente.

¿Están más satisfechos con la evolución de la Generalitat?

Sin ningún género de duda. Desde Ineca hace ya muchos años que hablábamos de la infrafinanciación al cuadrado, porque nunca se nos asignaba una cuota de recursos en función de lo que representamos a nivel poblacional, ni en Madrid ni en València. Y, sin embargo, la Generalitat lo ha corregido, ya lo hace así.

Los últimos estudios de Ineca ponen de relieve la existencia de un importante volumen de paro estructural en la provincia de Alicante. ¿Qué causas intuyen detrás de ese fenómeno?

Tenemos un paro estructural elevadísimo. Una de las cosas que ha ocurrido es que la pandemia nos cogió en un momento en el que todavía no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008, y eso ha agravado mucho la situación. Tenemos que luchar por tener empresas más productivas y más grandes. Y la apuesta decidida para hacer eso debe venir de la mano de la innovación, de la digitalización y de las mejoras en productividad en cada una de nuestras compañías.

¿Cree que la reforma laboral ayudará?

Todavía no tenemos una valoración, pero sí creemos que es muy importante que haya habido acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Como experto en el sector, ¿se está gestando una nueva burbuja inmobiliaria?

Nosotros, y ahora hablo como consejero delegado de Euroval, creemos que no. La situación actual no tiene nada que ver con la de 2008. Entonces había un exceso de oferta de vivienda, que es lo que provocó la burbuja, y eso no ocurre ahora. Hoy en día la oferta y la demanda de vivienda están muy equilibradas. En ese sentido, estamos tranquilos. Y, además, las entidades financieras han hecho un esfuerzo enorme por estar saneadas.

¿Por qué decidieron sumarse al rechazo a la tasa turística?

Cuando me preguntaba por la reforma laboral, decía que para mí es muy importante que haya consenso con los agentes sociales. El sector turístico para nuestra provincia es absolutamente clave. Está viviendo el peor momento de su historia y ahora lo que necesita es todo tipo de apoyos, inversiones y ayudas para recuperarse. Lo que no nos parece adecuado es que se plantee una tasa turística que, número uno, no vemos en qué ayuda al sector, y, número dos, se ha hecho sin el apoyo del sector y, lo que es peor, sin el apoyo de la mayor parte de los municipios turísticos. Otra cosa es que hubieran planteado sentarse con los agentes sociales en un momento de bonanza, pero ahora no es el momento ni siquiera de pensarlo.