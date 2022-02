Naturgy se dividirá en dos sociedades distintas. El consejo de administración de la energética, en su reunión del pasado 1 de febrero y por unanimidad, ha decidido poner en marcha el denominado proyecto Géminis que dividirá la compañía en dos sociedades cotizadas antes de que termine el año. Una estará formada por el negocio de infraestructuras reguladas (distribución de electricidad y gas) y la otra, por el de generación y comercialización, según ha anunciado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en un encuentro con los medios de comunicación previo anuncio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ambas compañías cotizarán en bolsa y tendrán la misma estructura accionarial. Es decir, quien tenga una acción en Naturgy recibirá otra de la nueva compañía. “Esto demuestra que el compromiso con los accionistas es total y esto no supone el troceo, no se vende nada, sino que se divide la compañía en dos a los mismos accionistas”, ha reiterado Reynés. En cuanto a los plazos, el proyecto se empieza este jueves, pero se ejecutará una vez se celebre la junta general extraordinaria de accionistas que la compañía, todavía sin fecha de convocatoria.

Asignación de deuda

El tamaño de cada una de las compañías dependerá de la asignación de deuda a cada uno de los negocios. En la actualidad, Naturgy tiene una deuda de 13.000 millones de euros y una capitalización de 27.000 millones, de forma que esos entorno a 40.000 millones de euros se repartirán dos partes a tenor de la deuda asignada a cada uno. “Uno de los análisis importantes es la asignación de deuda, pero no será mayor que la actual”, ha añadido Reynés.

En cuanto a los objetivos de la compañía, serán los mismos que los de la actual Naturgy, según su presidente, es decir, mantendrán la hoja de ruta puesta en marcha por el Plan Estratégico actual. No habrá recorte de empleo, ni tampoco cambios en la cartera, ha afirmado. “El foco de los dos es el mismo pero desde dos ángulos diferentes, una con una intensiva dedicación del capital como la infraestructura y otro la tecnología y transición del mix actual al mix del futuro”, ha añadido Reynés.

El presidente de Naturgy ha insistido en que la división de la empresa sea para preparar una parte de su negocio para la venta. Desde el anuncio, las acciones de la compañía han subido un 2,44% (28,60 euros por título). En este sentido y antes de conocer el efecto sobre los títulos de la empresa, Reynés ha asegurado que “gestionar una compañía orientada al valor de la acción de mañana no me ha interesado nunca porque el valor de la acción no lo muevo yo”. “Pero estamos convencidos de que esto es una buena operación para la compañía, clientes, accionistas y ‘state holder’, y si es buena para todos ellos, acabará siéndolo para la cotización”, ha añadido.

Paz con IFM

Los accionistas de Naturgy sellan, al menos de momento, la paz con el fondo IFM tras el choque por la opa parcial lanzada por el fondo de inversión. En un consejo de administración celebrado este jueves, diez días después de decidir la segregación de la empresa, según ha subrayado Reynés, ha aprobado proponer a la junta de accionistas una reestructuración del consejo de administración para dar entrada a IFM y asignarle un consejero, y elevar la representación de Criteria Caixa de dos a tres asientos.

Naturgy mantendrá el mismo número de consejeros con 12 miembros. Pero salen dos consejeros independientes para que ocupen su lugar el representante de IFM y el adicional de Criteria. El resto del consejo lo conformarán tres consejeros independientes, dos del fondo CVC y dos de GIP y un consejero ejecutivo, que se mantiene el presidente Francisco Reynés.

IFM lanzó hace un año una opa parcial sobre Naturgy con el objetivo inicial de tomar una participación de entre el 17% y el 22,7%. Finalmente redujo el objetivo mínimo y salvó la operación in extremis consiguiendo sólo un paquete del 10,83%. IFM sin embargo ha seguido comprando participaciones en el mercado hasta elevar su representación hasta el 12,15%. Criteria, matriz de CaixaBank y principal accionista de Naturgy, respondió a la opa elevando su participación progresivamente hasta el 26,7% y el objetivo declarado de alcanzar en torno a un 30%. Los fondos CVC y GIP mantienen un 20,7% y un 20,6%, respectivamente, y la argelina Sonatrach cuenta con un 4,1%.