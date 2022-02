La vuelta al trabajo presencial devuelve al mueble a la senda del crecimiento

Son pocos los sectores que han escapado al impacto de la pandemia, y entre ellos se encuentra el mueble, debido a que muchas familias, a la vista de que no podían viajar ni gastar en restaurantes, apostaron por invertir en la reforma de sus casas. Pero no ha sido ese el caso de la provincia de Alicante, toda vez que el fuerte peso del contract en las empresas, especializadas en mobiliario de oficinas, no solo impidió que mejoraran resultados, sino que, incluso, propició que rebajaran su cuenta de resultados. La situación, sin embargo, ha empezado a cambiar a medida que se ha ido recuperando la actividad y el teletrabajo ha dejado paso de nuevo a la presencialidad, lo que ha traído como consecuencia que de nuevo se vuelva a invertir en estos espacios. Así las cosas, el sector provincial, tras su particular travesía en el desierto, ha regresado de nuevo a la senda del crecimiento, como lo demuestra que las exportaciones hayan recuperado, por fin, los niveles de 2019, con cerca de 84 millones de euros en el último ejercicio.

Los datos facilitados por Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme) ponen en evidencia el desigual comportamiento que ha tenido el sector en la Comunidad Valenciana. Superado el primer año de pandemia, cuando se registró un parón total de la actividad, en el primer semestre de 2021 la provincia de Valencia lograba exportar 220,9 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a los 186,2 de 2019. Algo parecido sucedía con la provincia de Castellón, que alcanzaba los 56,9 millones, frente a los 48,2 de antes de la crisis. La provincia de Alicante, sin embargo, se quedaba en 44,3 millones, por debajo de los 47,4 de dos años antes. El motivo, según explica la directora general de Anieme, Amparo Bertomeu, había que buscarlo en el fuerte peso que el denominado subsector del contract tiene entre las empresas alicantinas. “Hablamos de firmas especializadas en mobiliarios para oficinas, hoteles, comercios e, incluso, teatros, aeropuertos o bancos, que sufrieron importantes restricciones relacionadas con la prevención del coronavirus, y paralizaron sus proyectos de renovación de espacios”. Esta situación contrastaba con la que vivía por el sector del mueble a nivel general, soportando mucho mejor la pandemia a incluso mejorando resultados. El momento crítico, recuerda Bertomeu, coincidió con los meses de confinamiento, cuando hubo un parón total de la actividad. “A partir de ahí, en cambio, y habida cuenta de que la gente no podía ir a los restaurantes ni viajar, optó por gastar en la reforma de sus casas, por lo que se registró un un notable incremento de las ventas de sofás, sillas, mesas y armarios”, enfatiza. Así las cosas, el sector provincial ha tenido que esperar a una reactivación a todos los niveles. Los hoteles y restaurantes, sin llegar a lo que se vivía antes de la crisis, ya lograron en 2021 tener una mayor continuidad. Aunque si hay un elemento que ha contribuido de manera decisiva a que las empresas alicantinas regresen a la senda del crecimiento es la práctica desaparición del teletrabajo, lo que ha propiciado que se vuelva a invertir en la renovación del mobiliario en las oficinas. Las cifras así lo ponen de manifiesto, toda vez que el sector ya manejaba a finales de 2021 cifras de exportación de 84 millones de euros, muy parecidas a las de antes de la pandemia. Un ejemplo de la vuelta a la normalidad lo representa la empresa Actiu, de Castalla, que tras sufrir una caída de su facturación de alrededor del 20% en plena crisis sanitaria, ha mejorado sus cifras con la relajación de las restricciones. Francia, Portugal e Italia encabezan el destino de las ventas Francia encabeza el ranking de los principales destinos de las exportaciones de muebles de la provincia, según la información facilitada por el sector. Las empresas alicantinas vendieron en 2021 a este país 26 millones de euros. Le sigue a bastante distancia Portugal, con 7,2 millones de euros, y Estados Unidos, primer país extracomunitario, con 6,9. A continuación aparecen Italia, con 5,2 millones, y Alemania, con esa misma cifra. El sexto destino en discordia es el Reino Unido, con 3,8 millones, al que le sigue Bélgica, con 3,4. Fuera del continente europeo destaca Arabia Saudí, con 1,3 millones, y Marruecos y Australia, con 1,2 millones de euros en ambos casos.