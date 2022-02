Los concesionarios de vehículos frenan la sangría pero siguen muy lejos de las ventas de 2019

El de 2020 fue el peor año de los que se recuerdan para el automóvil, toda vez que la irrupción de la pandemia, con los tres meses de confinamiento y las posteriores restricciones a la movilidad, propiciaron que las ventas se desplomaran. En el caso de la provincia de Alicante, el descenso de matriculaciones fue nada menos que del 47%. Con estos antecedentes, se esperaba con expectación lo que pudiese suceder en 2021, en el que la crisis sanitaria se juntó, además, con los problemas de abastecimiento de materias primas y, más en concreto, de semiconductores, lo que ha impactado de lleno en las cadenas de producción. Con un panorama tan desolador, no es de extrañar que la mínima caída del 2% con el que se ha cerrado el ejercicio se haya visto como un mal menor y, en cierta forma, como un tapón a la herida por la que se venían desangrando los concesionarios. La esperanza, ahora, está depositada en lo que pueda ocurrir en el presente ejercicio.

Desde Faconauto, patronal nacional de los concesionarios, se destaca que en la Comunidad Valenciana se ha logrado mantener el empleo con 16.103 trabajadores, y que la facturación, de 3.382 millones, es solo un 4,9% menor que el ejercicio anterior. El presidente del organismo, Gerardo Pérez, reconoce que el año ha continuado siendo malo en las ventas por la falta de stock. En este sentido, considera que ya es urgente “un cambio de fiscalidad en el sector, porque es el modo más útil de fomentar la renovación del parque, incentivar la demanda y dinamizar el mercado. También puede ser una herramienta para acelerar la descarbonización de la movilidad, dado el retraso que arrastra en nuestro país”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), Guillermo Moreno, señala que uno de los problemas del bajo nivel de matriculaciones son los retrasos en la fabricación, “pero también -enfatiza-, la confusión de los clientes, que no saben si decantarse por vehículos de gasolina, gasóleo o eléctricos”.

¿Y qué opinan los concesionarios? Los problemas de producción están afectando más a las marcas europeas y norteamericanas que a las asiáticas, de ahí que las sensaciones vayan por barrios. El director comercial Miguel Nogueroles, del concesionario Sala Hermanos, especializado en Seat, Cupra y Volkswagen, reconoce estas diferencias, si bien confía en que el segundo semestre de este año la situación tienda a normalizarse. Lo mismo opinan Ruth Candela, gerente del concesionario Movilsa, de Ford, y Nacho Juan, director de marketing del Grupo Marcos, con una veintena de marcas. “Nos aseguran que a partir de junio todo va a mejorar, aunque hay mucha incertidumbre”, enfatiza este último. Mejor lo ve Irene de Luis, de Toyota Medimotors, que recibe los coches de Japón y, por tanto, “no estamos teniendo retrasos a la hora de servir a los clientes”.

El envejecimiento del parque aumenta la actividad en los talleres

Mientras la actividad no acaba de remontar en los concesionarios, los talleres, en cambio, registran un incremento del trabajo. Así lo reconoce el presidente de Atayapa, Guillermo Moreno, quien relaciona este fenómeno con «el envejecimiento que está registrando el parque automovilístico». Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, dado que, añade, «las reparaciones de relativa envergadura han pasado a la historia, toda vez que los clientes prefieren invertir en un coche nuevo, que lo pueden pagar a plazos». Moreno, además, alerta de un paulatino abandono de las tareas de mantenimiento. «La gente está acudiendo a los talleres cuando ya no tiene más remedio», señala.