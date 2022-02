LA AVI informa al sector textil de sus incentivos para promover la innovación en las empresas

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana (Ateval) con el fin de exponer las líneas de trabajo que la AVI ha dispuesto para impulsar el desarrollo e implantación de innovaciones que mejoren la productividad y la posición de nuestras empresas en los mercados nacional e internacional.

En la sesión informativa, organizada por Ateval, han participado consejeros delegados y directivos de una docena de firmas del sector textil, a los que la Agencia les ha trasladado las acciones desarrolladas hasta ahora para impulsar la I+D+i en este ámbito, así como los instrumentos a los que pueden acogerse para desarrollar proyectos de innovación en colaboración con universidades y centros tecnológicos.

Desde su puesta en marcha en 2018, la Agencia ha destinado más de tres millones de euros para apoyar la ejecución de iniciativas en las que participan de forma activa distintos agentes de este sector, entre ellos, la propia Ateval, que cuenta con un agente de innovación con el objetivo de garantizar la transferencia efectiva de conocimiento y tecnologías entre sus asociados.

En el marco de esta estas líneas de acción, las empresas del sector textil están ayudado a afrontar, a través de la innovación, retos de calado que previamente han sido identificados por especialistas independientes y que representan oportunidades para la innovación.

Son, en total, 15 los proyectos respaldados por la AVI, que plantean, entre otras innovaciones, el desarrollo de textiles con propiedades antimicrobianos para uso hospitalario, el aprovechamiento de residuos y la valorización de subproductos de esta industria, la introducción de mejoras en los procesos que reducen su impacto ambiental o el diseño, mediante nanotecnología, de nuevos tejidos con características especiales.

En el transcurso de la sesión, Ateval y las empresas asistentes han mostrado su interés por los programas e incentivos previstos en la convocatoria anual de ayudas en concurrencia competitiva de la AVI, que verá la luz en breve. Al respecto, el presidente de esta organización, Pepe Serna, ha animado a sus asociados a presentar iniciativas que contribuyan a mejorar su competitividad. "Es precisamente la apuesta por la calidad, el diseño y la innovación el factor que está impulsando la recuperación de un sector textil, que se encuentra, además, muy enraizado en este territorio", ha indicado Serna.

En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de la AVI, Andrés García Reche, ha recordado que la innovación es la mejor vía para crecer y ha insistido en que todas las compañías, independientemente de su tamaño y sector de actividad, tienen cabida en los programas de la Agencia: "No es cierto que las empresas pequeñas no puedan innovar, es que son pequeñas porque no innovan. En la AVI queremos ayudaros a iniciar este camino".

En la jornada, que ha tenido lugar en la sede de Ateval en Ontinyent, también han participado la secretaria general de la AVI, Olivia Estrella, que ha desgranado las principales acciones de la AVI para promover la I+D+i; así como el subdirector general de Programas de Innovación, Roberto Arnau, quien ha concretado los programas de apoyo a los que pueden acogerse