La mayoría de las empresas solo analiza el 30% de sus propios datos económicos. “Por eso son incapaces de ver más allá del día a día o más allá del presupuesto anual. Y en ese 70% de datos que no estudian convenientemente podrían encontrar soluciones para buena parte de sus problemas”, explica Javier Sanz de Acedo, economista asociado del despacho alicantino ML International Lawyers y especialista en contabilidad de costes. Él detalla cómo localizar todos los procesos en que una empresa puede ahorrar.

¿Qué es la contabilidad de costes?

En ML International Laywers vamos más allá de la contabilidad financiera que hacen todas las empresas. La contabilidad de costes analiza todos los datos económicos que genera una empresa en su actividad y sacamos información muy valiosa de ese 70% de datos que normalmente no se estudian. Somos capaces de ver al detalle, por procesos, por departamentos o por productos, dónde pierde o gana dinero una empresa. La contabilidad genérica no es capaz de controlar al detalle cada proceso y ver por dónde se escapa el dinero. Por desgracia, aún no impera la política presupuestaría en el tejido empresarial de nuestra provincia y casi únicamente las grandes empresas mantienen un férreo control presupuestario de sus finanzas. Y aunque desde este despacho asesoramos en refinanciaciones de deuda, creemos que muchas veces serían evitables con un control más efectivo.

¿Cómo puede ayudar eso a las pymes?

Mucho, porque segmentamos toda la actividad de la empresa y hacemos una contabilidad por partes, que nos da realmente una visión mucho más profunda y segmentada de la empresa. La mayoría de las pymes necesitarían una contabilidad de costes experta para poder ahorrar, tener liquidez y superar la crisis derivada de la pandemia. Vamos más allá y el empresario puede ver dónde hay pérdidas concretas y qué mejoras puede aplicar. Tanto el seguimiento de costes, márgenes, endeudamiento, como de estados financieros y cash-flow permite anticipar en gran medida la evolución de la empresa, predecir su evolución y adelantarse a posibles elementos adversos. La anticipación es clave, por eso el proyecto de reforma de la ley concursal prevé que se puedan acatar planes de reestructuración cuando sea objetivamente previsible que el deudor no pueda hacer frente a sus pagos en un horizonte de dos años. Precisamente por esta razón es fundamental que el empresario tenga una visión global de su empresa no solo a corto, sino a medio y largo plazo.

¿El ahorro de costes es ahora más prioritario?

Sí, las empresas están sufriendo un problema de liquidez, sobre todo por la falta de financiación. Los impagos de los créditos ICO van a crecer mientras los bancos van cerrando el grifo, sube la inflación y los costes del transporte se disparan, sin olvidar que los fondos europeos Next Generation llegan con retraso y el conflicto de Ucrania genera una gran inestabilidad. Ante esto, una de las estrategias más asequibles es reducir costes. Y eso nos distingue en ML International Lawyers: nos sentamos con el empresario y le ayudamos, dándole una imagen financiera real y profunda de su negocio, para qué pueda ver dónde está fallando y dónde puede actuar. Esto es consultoría financiera, outsourcing de información para superar la crisis que sufren muchas compañías.

¿Como despacho internacional recomiendan ahora salir al exterior?

Desde luego que sí. En Alicante hay una mentalidad empresarial muy abierta, pero aún nos encontramos con empresarios que no se atreven, aunque tienen productos que serían muy competitivos en otros mercados. Les animamos a hacerlo y les acompañamos en este proceso de trabajar fuera porque ahora mismo hay muchos sectores para los que es más fácil tener oportunidades en otros países. Para nosotros es un buen ejemplo la construcción: cuando aquí estalló la “burbuja inmobiliaria” muchas empresas se reinventaron con éxito en otros países. Tenemos experiencia en muchos países y en productos muy diversos, desde agroalimentarios a informáticos, y con buenos resultados.

